La pancia gonfia è un disturbo che provoca fastidi a molte persone e arriva a procurare anche dolori molto forti. Si tratta di un disagio che rende difficile vestirsi come si vuole e frequentemente rende impossibile anche muoversi in maniera del tutto libera.

Il gonfiore addominale è in grado si rovinare la silhuette di chiunque e risulta essere un grave problema per le donne di tutte le età.

Pancia gonfia: cos’è

La sensazione di avere la pancia gonfia è molto spiacevole e dipende da una tensione addominale eccessiva che deriva da un accumulo di gas nello stomaco e nell’intestino. Si tratta di un problema molto comune e spesso rappresenta un sintomo passeggero che può derivare da un pasto eccessivamente abbondante.

A volte invece la pancia gonfia deriva da fenomeni fisiologici come la sindrome premestruale e la manopausa. Di rado, invece, il gonfiore addominale è legato a patologie gravi come l’appendicite e alcuni tipi di intolleranze alimentari come la celiachia. Anche il cancro al colon o alle ovaie e la gastrointerite virale o batterica possono causare gonfiore nella pancia.

Rimedi naturali

Ci sono numerosi rimedi naturali molto efficaci contro il gonfiore addominale.

Scopriamo quali sono le sostanze in grado di assorbire i gas nella pancia e di inglobare l’aria in eccesso che viene ingerita magari mentre si sta mangiando. Suggeriamo anche di fare attività fisica perchè una vita sedentaria favorisce il malfunzionamento dell’apparato gastrointestinale.

Risulta molto importante assumere fibre, fermenti lattici e probiotici allo scopo di aiutare a regolarizzare l’attività intestinale. Suggeriamo anche di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e di evitare le bevande gassate che rischierebbero di aumentare il gas nell’intestino.

Carbone vegetale

Il carbone vegetale è uno dei migliori rimedi naturali contro la pancia gonfia. Si tratta di un rimedio in grado si assorbire i gas in eccesso nell’intestino e per questo suggeriamo di assumerne un po’ dopo i pasti più abbondanti. Suggeriamo di assumerlo lontano dai medicinali in modo tale da non ridurne l’efficacia. Risulta molto utile in caso di flatulenza e tensione addominale.

Limone

Il succo di limone è utile per prevenire la pancia gonfia e dura per via delle sua importanti proprietà drenanti e disintossicanti. Per eliminare il fastidioso gonfiore alla pancia, suggeriamo di bere una tisana realizzata con acqua, limone e zenzero la mattina e anche la sera. Grazie a questa bevanda potrete ritrovare il benessere intestinale e aiuterete anche la pancia a sgonfiarsi in modo del tutto naturale.

Thè verde

Il thé verde possiede proprietà benefiche drenanti e anche sgonfianti, per questo motivo risulta essenziale per chi desidera ottenere una pancia piatta e non gonfia. La teofilina e la teobromina sono le sue sostanze che partecipano allo smaltimento delle scorie e dei lipidi, per tale motivo risultano essenziali per drenare le sostanze da eliminare. Suggeriamo di bere dalle tre alle cinque tazze di thè verde tutti i giorni. Questa bevanda andrebbe evitata dalle donne in gravidanza, dai bambini e anche da chi soffre di insonnia in quanto è ricca di caffeina.