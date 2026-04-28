Perché molti italiani si accontentano: segnali della sindrome del sufficiente

Pronunciare «discretamente» come risposta a «Come va?» è diventato quasi un tic collettivo. Dietro a questa parola evasiva non c’è semplicemente modestia: si nasconde una condizione diffusa che gli esperti chiamano sindrome del sufficiente. Il termine indica la tendenza a considerare uno stato privo di malattie evidenti come sinonimo di buona salute, ignorando la presenza di affaticamento persistente, ansia ricorrente e altri segnali meno vistosi. L’indagine condotta a marzo 2026 da Doctolib.it su 3.000 cittadini over 18, resa pubblica in occasione della Giornata Mondiale della Salute a inizio aprile, ha messo in luce quanto questo atteggiamento sia radicato nella popolazione.

I numeri fotografano una situazione sorprendente: solo il 4% si dichiara in ottima salute, il 40% si sente bene e il 44% si limita a «discretamente». Parallelamente emergono indicatori preoccupanti: il 45% soffre spesso di ansia, il 28% dorme male e quasi il 10% convive con insonnia cronica. Tra gli under 35 il 27% si sente sopraffatto ogni giorno, mentre il 23% ammette di trascurare l’alimentazione. Questi dati disegnano non solo una percezione collettiva ma anche un potenziale rischio per la salute pubblica.

Che cos’è il carico che spegne l’energia

Per comprendere la sindrome del sufficiente bisogna guardare alla biologia dello stress: il concetto chiave è il carico allostatico, definito come il costo cumulativo dell’esposizione prolungata a fattori di stress. Non si tratta dello stress intenso e temporaneo che prepara a una prova, ma di una pressione costante, di bassa intensità, che erode le risorse fisiche e mentali. Con il tempo questo «rumore di fondo» diventa normale e smettiamo di riconoscerlo come un campanello d’allarme. La psiconeuroendocrinoimmunologia, la PNEI, ha dimostrato come emozioni non elaborate e stress prolungato modifichino marker infiammatori, ormonali e immunitari, traducendosi in sintomi reali e misurabili.

Lo stress cronico non è solo nella testa

L’ansia persistente e la privazione di sonno attivano risposte fisiologiche: tachicardia, tensione muscolare, disturbi gastrointestinali e un indebolimento delle difese immunitarie. Questo è il cuore della differenza tra sentirsi «solo stanchi» e sperimentare una condizione biologica dannosa. Quando la stanchezza diventa lo standard, si abbassa anche la soglia di attenzione verso sintomi che, presi per tempo, potrebbero essere gestiti con interventi semplici. Invece la normalizzazione rende più probabile l’aggravamento a lungo termine, con ricadute su invecchiamento cellulare e malattie croniche.

Chi paga il prezzo più alto

L’impatto della sindrome del sufficiente non è distribuito uniformemente. Due gruppi risultano particolarmente esposti: le donne e i giovani under 35. Tra le donne solo il 9% dichiara di non sentirsi mai sopraffatta, contro il 25% degli uomini: una differenza che rispecchia il carico mentale legato alla conciliazione tra lavoro e cura, alle pressioni sociali e a forme diffuse di stress cronico. Le ricadute si vedono nelle maggiori percentuali di insonnia e ansia femminile, aspetti che gli studi indicano come predisponenti per disturbi cardiovascolari e depressive nel lungo periodo.

I giovani: connessi ma esauriti

Per la fascia under 35 il dato più allarmante è che il 27% si sente sopraffatto quotidianamente. I meccanismi sono noti: la sovraesposizione ai social, la competizione per la performance scolastica e professionale e l’incertezza sul futuro creano un mix che alimenta ansia e isolamento. È il paradosso della connessione permanente che non genera appartenenza ma confronto costante con modelli irraggiungibili. Questo contesto rende più difficile trovare tempo e motivazione per pratiche di cura che invece potrebbero alleviare il carico allostatico.

Piccoli passi per uscire dalla normalizzazione del malessere

Il primo avvio suggerito dagli specialisti è ridurre la distanza tra consapevolezza e azione. La dottoressa Angela Persico, psicologa clinica, propone strategie pratiche e accessibili: esercizi di respirazione ripetuti durante la giornata, la rivendicazione del diritto alla pausa e l’adozione di gesti quotidiani sostenibili per la cura di sé. Anche brevi pratiche di mindfulness — pochi respiri consapevoli più volte al giorno — possono contribuire a interrompere la spirale dello stress. Quando i disturbi diventano persistenti, il consiglio è di rivolgersi al medico di base o a uno specialista per distinguere tra affaticamento transitorio e condizioni che richiedono interventi mirati.

Uscire dalla sindrome del sufficiente significa smettere di accettare la stanchezza come uno stato inevitabile e riposizionare l’asticella del benessere. Non servono grandi rivoluzioni ma modifiche progressive e realistiche: riconoscere i sintomi, ridare valore alla pausa e creare abitudini che proteggano il corpo e la mente. Quel 4% che oggi si dichiara in ottima salute può diventare un obiettivo collettivo, non un privilegio, se si impara a non considerare più «discretamente» come una risposta accettabile.