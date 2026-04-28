Come rafforzare il ruolo dei farmacisti nei sistemi sanitari

Il panorama sanitario globale muta costantemente sotto l’effetto di fattori demografici, dell’aumento delle malattie croniche, della digitalizzazione e delle sollecitazioni climatiche, e tutto ciò rende cruciale ripensare il ruolo dei professionisti. La Federazione Internazionale dei Farmacisti (FIP) ha sintetizzato questa esigenza nel tema scelto per la World Pharmacists Day 2026, ricorrenza che cade il 25 settembre, con lo slogan “Empowering pharmacists for healthier futures“; un invito a potenziare i farmacisti per costruire sistemi sanitari più efficaci, accessibili e sostenibili. In questo contesto, diventa centrale l’investimento nelle competenze, nel riconoscimento professionale e nella qualità degli ambienti di lavoro.

Un ruolo quotidiano da riconoscere

I farmacisti svolgono ogni giorno funzioni che vanno oltre l’erogazione dei farmaci: partecipano alla prevenzione, supportano l’accesso alle cure e favoriscono la sostenibilità dei sistemi sanitari. La FIP ricorda che rafforzare questa professione significa incidere direttamente sugli esiti di salute della popolazione; non è una scelta facoltativa ma una necessità per preparare i sistemi alle sfide future. Come sottolineato dal presidente della FIP, Paul Sinclair, AM, i farmacisti si trovano «al crocevia tra fornitura di medicinali, innovazione scientifica e assistenza al paziente» e il loro pieno impiego rende le cure più accessibili e reattive. Qui la parola chiave è integrazione.

Aree d’intervento prioritario

Per tradurre le intenzioni in pratica la FIP individua alcune leve operative concrete: in primo luogo, l’investimento nella formazione e nello sviluppo professionale continuo per dotare i farmacisti delle capacità necessarie ad affrontare nuove responsabilità. La formazione continua consente di aggiornare conoscenze cliniche, competenze digitali e abilità comunicative, elementi indispensabili per un’assistenza moderna. Inoltre, occorre promuovere politiche che riconoscano ufficialmente i ruoli dei farmacisti, integrandoli pienamente nei percorsi assistenziali e remunerandone il contributo alla prevenzione e alla gestione della cronicità.

Formazione continua

La formazione non è solo aggiornamento di nozioni: è un processo strutturato che rende i farmacisti pronti a nuovi compiti clinici e organizzativi. Investire in educazione post-laurea e in programmi di sviluppo professionale significa fornire strumenti per interpretare meglio i dati sanitari, usare strumenti digitali e partecipare a team multidisciplinari. La capacità di adattamento diventa così una risorsa strategica, perché consente di trasformare innovazioni scientifiche e tecnologie in beneficio reale per i pazienti e per la sostenibilità dei sistemi sanitari.

Riconoscimento e integrazione

Garantire il giusto riconoscimento professionale implica rivedere regolamenti, percorsi di carriera e modelli di remunerazione, per valorizzare l’apporto dei farmacisti nella prevenzione e nella presa in carico. La FIP invita governi, autorità regolatorie, assicuratori e stakeholder a promuovere politiche che rendano operativa la piena integrazione nei sistemi sanitari: ciò favorisce accesso alle cure, riduce sprechi e migliora la continuità assistenziale. L’obiettivo è chiaro: sistemi più forti se i farmacisti possono esercitare appieno le loro competenze.

Ambienti di lavoro e campagna globale

Oltre a competenze e riconoscimento, la FIP evidenzia la necessità di creare ambienti di lavoro e modelli organizzativi idonei, che permettano ai farmacisti di operare in modo sicuro ed efficace. Autonomia professionale, team integrati e strumenti operativi adeguati sono leve che migliorano la qualità dell’assistenza e la resilienza del sistema. Parallelamente, la Federazione coordina la campagna della Giornata mondiale dei farmacisti e della World Pharmacy Week, offrendo risorse gratuite per diffondere il messaggio e sensibilizzare comunità e decisori.

Linee guida per l’utilizzo delle risorse FIP

La FIP mette a disposizione materiali per la campagna senza alcuna tariffa, ma con regole precise: i loghi e i disegni della Giornata mondiale dei farmacisti / Settimana mondiale della farmacia non possono essere impiegati per prodotti o eventi a scopo commerciale senza autorizzazione; il logo della FIP non è utilizzabile; le risorse ufficiali non devono essere modificate; infine, l’uso delle risorse relative all’anno in corso non deve protrarsi oltre il 30 settembre dello stesso anno. Conoscere e rispettare queste indicazioni consente alle organizzazioni di comunicare in modo efficace e conforme.