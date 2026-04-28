Milano ospita il Milan Longevity Summit 2026 per ripensare salute e società

Dal 20 al 23 maggio 2026 Milano si trasforma in un punto di riferimento internazionale per chi studia e progetta il futuro dell’invecchiamento: il Milan Longevity Summit riunisce ricercatori, imprenditori, istituzioni e cittadini all’Allianz MiCo con l’obiettivo di mettere in relazione conoscenze scientifiche e soluzioni pratiche. L’evento non è solo un convegno medico: è un laboratorio di idee dove si confrontano biologia, economia, infrastrutture e città per promuovere una longevità sostenibile e accessibile.

Il Summit adotta il paradigma One Health, che considera la salute umana indissolubilmente connessa a quella ambientale e animale, e punta a costruire un ponte tra ricerca di frontiera e politiche pubbliche. Tra gli argomenti al centro dei lavori figurano la diagnostica dell’età biologica, le tecnologie digitali applicate alla salute, la nutrizione per l’invecchiamento in salute e la rigenerazione tissutale.

Temi centrali e approccio interdisciplinare

Il programma copre dodici settori integrati: dalla biologia dell’invecchiamento alla medicina rigenerativa, dalla nutrizione sostenibile alle città progettate pensando agli anziani. L’accento è posto su traduzione e scalabilità: come trasformare evidenze scientifiche in servizi, prodotti e politiche che funzionino su larga scala. L’approccio prevede sessioni parallele dedicate alla scienza, al business e alla governance, con l’intento di far dialogare competenze diverse attorno a soluzioni realmente applicabili.

Diagnosi, biomarcatori e tecnologia

Una parte consistente del Summit è dedicata alla diagnostica: discussioni su nuovi test del sangue per stimare l’età biologica degli organi, sui biomarcatori dell’infiammazione e della senescenza cellulare, e su sistemi di monitoraggio che possano anticipare il declino funzionale. Nel programma sono previste sessioni sull’uso dell’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati clinici e demografici, oltre a workshop su come rendere queste tecnologie sicure ed eticamente sostenibili.

Volti e idee della ricerca

Il palco scientifico ospiterà nomi di rilievo internazionale: tra gli interventi annunciati ci sono quelli di Thomas Südhof, Premio Nobel per la Medicina, che parlerà di rigenerazione tissutale con cellule staminali programmate, e di esperti come Jay Olshansky, che approfondirà le implicazioni demografiche dell’invecchiamento delle popolazioni. Non mancheranno contributi su genetica ed epigenetica da parte di ricercatori come Uri Alon, oltre a interventi su metabolismo e cellule dalla comunità scientifica internazionale.

Da laboratorio a città

Accanto alla ricerca di base, il Summit esplora la traduzione clinica e urbana: come integrare scoperte biomolecolari nei percorsi sanitari, nelle politiche di prevenzione e nella progettazione delle città. Si discuterà anche del ruolo della nutrizione e dell’attività fisica nel mantenimento della vitalità e di come infrastrutture e bioarchitettura possano sostenere una vita più sana.

Economia, governance e partecipazione pubblica

Il confronto non è solo scientifico: un filone importante riguarda gli aspetti economici e politici. Sessioni B2B, business matching e tavoli tra investitori e policy maker mirano a definire modelli finanziari e regolatori che rendano l’accesso alle soluzioni di longevità equo e sostenibile. Tra i partecipanti figurano rappresentanti di istituzioni internazionali come l’Organizzazione mondiale della sanità e il World Bank Group, insieme a esperti di finanza e policy.

Evento diffuso e accessibilità

Il Milan Longevity Summit si estende oltre l’Allianz MiCo: le Longevity Houses e l’Innovation Expo porteranno temi e installazioni nella città, coinvolgendo il pubblico con esperienze immersive. L’organizzazione prevede agevolazioni per ricercatori, studenti e persone over 65; inoltre, sabato 23 maggio 2026 l’ingresso è gratuito per tutti, con informazioni e dettagli disponibili su milanlongevitysummit.org.

In sintesi, l’evento rappresenta una piattaforma dove scienza, industria, istituzioni e cittadini possono progettare insieme strategie per vivere più a lungo e, soprattutto, meglio. L’obiettivo dichiarato è passare dalle visioni alle applicazioni concrete, definendo un Policy & Action Framework capace di orientare scelte locali ed europee verso una longevità inclusiva e sostenibile.