L’ Ottobre Rosa rappresenta il momento più atteso dell’anno per chi è impegnato nella lotta contro il cancro al seno. Quest’anno l’evento prende vita a Vicenza, dove le associazioni locali offrono un approccio innovativo: trasformare la cura di sé in una vera e propria arma di supporto emotivo per le persone in terapia. L’obbiettivo è duplice: sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e fornire alle pazienti strumenti pratici per mantenere un’autostima alta durante il percorso oncologico.

Il 26 settembre 2026 a partire dalle 16:00, la Fondazione Zoé in Corso Palladio 36 accoglierà il pubblico per dare il via all’edizione locale di Ottobre Rosa. L’evento è promosso da Confartigianato Imprese Vicenza, LILT Vicenza, ANDOS Ovest Vicentino e Amici del Quinto Piano, con il sostegno logistico di EBAV. Dopo i saluti istituzionali, la giornata prosegue con quattro turni di laboratori della durata di 45 minuti,

Il lancio di “La forza della bellezza” a Vicenza

Al centro del pomeriggio troviamo il progetto “La forza della bellezza” ideato dalle estetiste di Confartigianato in collaborazione con LILT, ANDOS e Amici del Quinto Piano. Si tratta di una serie di laboratori mensili destinati ai pazienti oncologici seguiti dagli ospedali del territorio vicentino. Le attività, svolte da professioniste che offrono il proprio tempo in forma volontaria, includono autotruccoautomassaggio e la costruzione di una beauty routine personalizzata, per insegnare a prendersi cura del proprio corpo anche quando la terapia rende la vita più complessa.

Obiettivi concreti dei laboratori

Gli incontri mirano a ridurre lo stress psicologico, migliorare la percezione dell’aspetto fisico e, Il valore aggiunto risiede nella possibilità di creare momenti di leggerezza e condivisione, dove le pazienti possono scambiarsi esperienze e consolidare una rete di supporto reciproco. Il progetto, ormai avviato da quasi quattro anni, ha già dimostrato di aumentare la qualità della vita di chi partecipa, grazie a una combinazione di competenze tecniche e attenzione al benessere emotivo.

Benefici dei laboratori per le pazienti oncologiche

Le testimonianze raccolte nei mesi precedenti evidenziano come la pratica dell’automassaggio riduca la tensione muscolare e i sintomi di nausea legati alla chemioterapia, mentre le sessioni di autotrucco favoriscano il senso di normalità e di autonomia personale. Inoltre, la routine di bellezza proposta incoraggia l’uso di prodotti delicati, adatti a pelli fragile, e fornisce consigli su come affrontare cambiamenti cutanei indotti dal trattamento.

Statistiche sulla prevenzione in Veneto

Secondo i dati epidemiologici del 2025, il Veneto ha registrato circa 34.120 nuove diagnosi di tumore. Sebbene il numero assoluto sia rimasto stabile, i tassi standardizzati di incidenza sono in calo, segno tangibile dell’efficacia delle campagne di prevenzione e di diagnosi precoce. L’importanza di iniziative come Ottobre Rosa è quindi confermata: ogni anno, lo screening mammario gratuito per donne tra 45 e 74 anni ha coinvolto più di 290.000 partecipanti, con una diagnosi precoce in quasi il 70% dei casi rilevati.

Andos e la rete regionale di screening

Parallelamente, l’Associazione nazionale donne operate al seno – Andos – ha presentato il suo programma 2026, focalizzato su informazione, ascolto e supporto post-operatorio. Il progetto regionale comprende 26 comuni della provincia di Vicenza, con 41 appuntamenti distribuiti in quattro macro-aree tematiche: nutrizione, attività fisica, altri tipi di neoplasie e arte come terapia. Il servizio di screening, gratuito e biennale, ha dovuto nel 2025 a 13.659 approfondimenti diagnostici, con 1.875 tumori scoperti, di cui 1.277 in stadio precoce. Questi numeri sottolineano il valore di una rete integrata di volontariato e sanità, capace di offrire supporto psicofisico completo dalla diagnosi al follow-up.

La sinergia tra enti pubblici, associazioni di volontariato e professionisti del settore estetico rappresenta un modello replicabile in altre realtà, capace di rendere più umana e sostenibile la battaglia contro il tumore al seno.