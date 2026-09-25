La Dott.ssa Benedetta Matarese è una biologa nutrizionista laureata in Biologia della Nutrizione con una specializzazione in Scienza dell’Alimentazione. La sua attività non si limita al semplice dimagrimento: si propone di prevenire e curare patologie accertate attraverso una alimentazione sana e naturale puntando sulla qualità degli alimenti più che sul loro valore calorico.

Formazione e ambiti di competenza

Grazie a un percorso accademico approfondito, la dottoressa ha acquisito competenze in scienze dell’alimentazione nutrizione clinica e dietetica applicata. La sua pratica si fonda su evidenze scientifiche e su un approccio personalizzato, adattando i piani alimentari alle esigenze individuali di ciascun paziente. L’obiettivo è educare alla scelta consapevole degli alimenti mostrando che un prodotto industriale e uno naturale, pur avendo lo stesso contenuto calorico, non hanno lo stesso impatto sulla salute.

Patologie trattate e approccio nutrizionale

Nel suo studio, la Dott.ssa Matarese si occupa di diverse condizioni croniche, tra cui obesitàinsulino-resistenzadiabete di tipo 2ipercolesterolemia e celiachia. Per ogni caso, viene stilato un programma nutrizionale su misura che può includere diete chetogeniche, vegetariane, per la gravidanza o per il colon irritabile, nonché protocolli di digiuno intermittente. Ogni piano è corredato da ricette pratiche, video tutorial e schede di analisi della composizione corporea per monitorare i progressi.

Servizi disponibili: visite in studio e consulenza online

Le sedute possono avvenire in studio (Via Alessandro Scarlatti, 126, Napoli) o tramite consulenza online garantendo flessibilità a chiunque. Su appuntamento è possibile effettuare ecografie tiroidee e addominali complete, con il supporto di un medico specialista. Le modalità di pagamento accettate includono carta di credito, contanti, PayPal, bonifico e carte prepagate. Per chi preferisce gestire tutto digitalmente, è disponibile la prenotazione online e il pagamento tramite la piattaforma MioDottore.

Testimonianze dei pazienti

Le recensioni raccolte evidenziano l’attenzione della dottoressa verso gli aspetti tecnici e umani della nutrizione. Un paziente segnala: «la dottoressa è stata molto attenta, empatica e disponibile; le ricette proposte sono gustose e non restrittive». Un altro commenta: «mi sono sentito subito a mio agio, la dottoressa ha ascoltato le mie abitudini e ha creato un piano su misura». Queste testimonianze confermano l’efficacia di un approccio basato sulla qualità del cibo e sul supporto costante.

Come prenotare e contattare lo studio

Per fissare un appuntamento basta chiamare il numero 081 1928-xxxx oppure utilizzare il servizio di prenotazione online presente sul sito. Le visite sono riservate a pazienti privati; per chi ha un’assicurazione è possibile verificare eventuali convenzioni. Oltre alle visite nutrizionali, lo studio offre un servizio di analisi della composizione corporea e piani dietetici personalizzati, con la possibilità di ricevere materiali educativi e video-ricette per sperimentare a casa.