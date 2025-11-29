Riconoscimento del bollino rosa per la salute femminile negli ospedali

Il Bollino Rosa è un riconoscimento che sottolinea l’importanza della salute femminile all’interno del sistema sanitario italiano. In una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute, la Fondazione Onda ha premiato gli ospedali che si sono distinti per l’attenzione rivolta alle esigenze delle donne, attribuendo il bollino per il biennio 2026-2027. Questo simbolo di qualità è stato conferito a strutture che offrono servizi di prevenzione e cure specialistiche, mirando a garantire un’assistenza sanitaria equa e di qualità.

Il valore del Bollino Rosa

Dal 2007, la Fondazione Onda assegna il Bollino Rosa agli ospedali che dimostrano un impegno concreto nella cura della salute femminile. Questo riconoscimento si basa su un’analisi rigorosa, che prevede la compilazione di un questionario composto da oltre 500 domande, dove vengono valutati vari aspetti dei servizi offerti. Ogni due anni, gli ospedali possono candidarsi per ricevere un punteggio da 0 a 3 bollini, a seconda della loro preparazione e offerta assistenziale.

Processo di selezione

Un Advisory Board, guidato da esperti del settore, esamina le candidature e tiene conto di elementi qualitativi come le iniziative dedicate e i percorsi assistenziali in ottica di genere. Walter Ricciardi, professore di Igiene e Sanità Pubblica, ha affermato che il successo del Bollino Rosa ha superato ogni aspettativa, con oltre 370 ospedali partecipanti e premiati nel corso degli anni. Questo dimostra l’importanza crescente di un’adeguata attenzione alla salute delle donne dentro e fuori le strutture sanitarie.

Risultati 2026-2027

Per il biennio 2026-2027, sono stati insigniti 145 ospedali con il massimo riconoscimento di 3 bollini, 183 con 2 e 42 con 1. Tra le 18 specialità cliniche valutate, quest’anno si sono distinte anche l’Oftalmologia e la Medicina del Dolore, sottolineando un’espansione delle aree di attenzione verso la salute femminile. Le strutture premiate non solo migliorano la loro reputazione, ma si uniscono a un network che promuove iniziative come gli (H) Open Day e altre attività gratuite per il pubblico.

Iniziative del network

Appartenere al network del Bollino Rosa significa anche partecipare a eventi che offrono servizi gratuiti e informazioni utili alla popolazione. Queste iniziative sono fondamentali per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute di genere e migliorare l’accesso ai servizi sanitari per le donne. Inoltre, il bollino rappresenta una certificazione di qualità per le strutture che si impegnano a rispondere in modo adeguato alle necessità di salute delle pazienti.

Il contesto della mobilità sanitaria

, la mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto un valore record, evidenziando come molte persone siano costrette a spostarsi per ricevere cure appropriate. Questa situazione non solo incide sui costi economici, ma genera anche disuguaglianze nell’accesso alle cure. In questo contesto, il Bollino Rosa si pone come un indicatore di eccellenza per le strutture che investono nella qualità dei loro servizi, offrendo un riferimento chiaro per le pazienti in cerca di assistenza.

Il futuro della salute femminile

Maria Cristina Cantù, vicepresidente della Commissione Affari sociali, ha sottolineato l’importanza di una maggiore diffusione della conoscenza riguardo agli ospedali bollinati, affinché i cittadini possano fare scelte informate. Il cambiamento nel settore sanitario è un processo lungo e complesso, ma il supporto collettivo verso queste iniziative può portare a risultati significativi. La creazione di un albo dinamico per monitorare continuamente le strutture premiate risulta essenziale per garantire che i criteri di qualità vengano mantenuti nel tempo.

In conclusione, il Bollino Rosa rappresenta non solo un riconoscimento, ma un impegno collettivo per migliorare la salute delle donne in Italia. La strada per garantire un’assistenza sanitaria equa e di qualità è ancora lunga, ma ogni passo compiuto verso questo obiettivo è fondamentale per il benessere sociale e sanitario della popolazione.