Il grasso viscerale è il tessuto adiposo che si accumula tra gli organi dell’addome. A differenza del grasso sottocutaneo, quello interno è metabolicamente attivo e può interferire con numerosi processi fisiologici, aumentando la probabilità di sviluppare patologie croniche. Quando la sua quantità supera la soglia di sicurezza, il rischio di insulino-resistenza diabete di tipo 2, ipertensione e dislipidemia sale rapidamente.

Ridurre questo deposito non è solo una questione estetica, ma una vera necessità medica. L’obiettivo è adottare strategie integrate che coinvolgano alimentazioneattività fisica e, nei casi più complessi, trattamenti farmacologici o interventi chirurgici mirati. In questo articolo analizziamo le evidenze scientifiche alla base di ciascun approccio.

Conseguenze del grasso viscerale sul metabolismo e sul cuore

Una quantità eccessiva di grasso viscerale altera il profilo ormonale, favorendo la produzione di citochine pro-infiammatorie. Queste sostanze danneggiano le pareti vascolari, facilitando l’accumulo di placca aterosclerotica. Il risultato è un aumento del rischio cardiovascolare con maggiore probabilità di infarto e ictus.

Insulino-resistenza e diabete di tipo 2

Il tessuto adiposo intra-addominale secerne adiponectina ridotta e aumentata resistenza all’insulina. Questo fenomeno rende le cellule meno sensibili all’azione dell’insulina, predisponendo al diabete di tipo 2. Studi epidemiologici hanno dimostrato che persone con elevato indice di grasso viscerale hanno il doppio di probabilità di sviluppare la malattia rispetto a chi presenta solo grasso sottocutaneo.

Alimentazione mirata: quali cibi favoriscono la riduzione

Una dieta equilibrata è il pilastro per diminuire il grasso interno. Ridurre gli zuccheri semplici (bevande gassate, dolci industriali) limita l’insulina persistente, fattore chiave per l’accumulo viscerale. Allo stesso tempo, è consigliabile aumentare l’apporto di fibre solubili (legumi, avena, frutta a basso indice glicemico) che rallentano l’assorbimento dei carboidrati.

Limitare grassi saturi e aumentare grassi mono-insaturi

Grassi saturi presenti in carni rosse, latticini interi e snack fritti sono associati a livelli più alti di grasso viscerale. Invece, gli acidi grassi mono-insaturi contenuti nell’olio extravergine di oliva, avocado e frutta a guscio favoriscono la mobilizzazione dei depositi adiposi interni, migliorando la composizione corporea.

Attività fisica, farmaci e opzioni chirurgiche

L’esercizio regolare è uno strumento potente. Gli allenamenti aerobici (corsa, nuoto, ciclismo) bruciano calorie e stimolano la lipolisi del grasso viscerale. Parallelamente, gli esercizi di resistenza (sollevamento pesi, circuiti) aumentano la massa muscolare, incrementando il metabolismo basale anche a riposo.

Esercizi aerobici vs resistenza

Le linee guida internazionali suggeriscono almeno 150 minuti di attività aerobica moderata o 75 minuti di intensità vigorosa a settimana, combinati con due sessioni di allenamento di forza. Questo mix ha dimostrato di ridurre il volume del grasso intra-addominale in media del 10-15% in soggetti con obesità moderata.

Farmaci per l’obesità e loro efficacia

In presenza di obesità grave, i farmaci anti-obesità (ad es. orlistat, GLP-1 agonisti) possono fornire un supporto aggiuntivo. Questi medicinali agiscono riducendo l’assorbimento dei grassi o modulando l’appetito, favorendo una perdita di peso complessiva che si traduce anche in una diminuzione del grasso viscerale. È fondamentale che l’assunzione sia supervisionata da un medico, poiché gli effetti collaterali variano a seconda del principio attivo.

Liposuzione: solo un intervento estetico

La liposuzione rimuove localmente il tessuto adiposo, ma non incide sul grasso viscerale, poiché quest’ultimo si trova al di sotto della parete addominale. Per un beneficio sanitario duraturo, è indispensabile adottare le modifiche comportamentali descritte sopra.

Solo così è possibile ridurre il carico metabolico sull’organismo e proteggere cuore e vascolarizzazione da danni futuri.