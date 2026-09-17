Il Corso per Insegnante di Yin Yoga di AIOC Italia è pensato per chi vuole approfondire una pratica lenta, introspective e orientata al rilascio delle tensioni fisiche ed emotive. La formazione, erogata al 100% online, prevede video-lezioni disponibili h24 e materiale didattico digitale, per permettere a ciascuno di studiare secondo i propri ritmi.

Struttura del percorso e contenuti teorici

Il programma conta 250 ore suddivise in moduli teorici e pratici. La parte teorica inizia con i fondamenti filosofici del Yin Yoga, includendo la visione taoista, i quattro principi della pratica consapevole e l’introduzione all’energia del corpo. Si approfondiscono i collegamenti tra Yoga e Medicina Tradizionale Cinese, con lo studio dei meridiani principali, degli organi associati e dell’approccio psicosomatico. La sezione anatomica copre tessuti Yin, sistema fasciale, scheletro, sistema nervoso e biotensegrità, fornendo una base scientifica per comprendere gli effetti delle asana.

Principi filosofici e approccio energetico

Ogni modulo teorico sottolinea come le posture non siano solo esercizi fisici, ma strumenti energetici per stimolare i chakra e i meridiani. Per esempio, la Melting Heart è collegata al chakra Anahata e ai meridiani del cuore e dei polmoni, favorendo un’apertura emotiva e una respirazione più ampia. La disciplina è così presentata come una fusione di dimensione corporea e campo energetico indispensabile per una didattica integrata.

Pratica delle asana: focus su articolazioni e respirazione

La componente pratica raccoglie un ampio repertorio di asana tipiche dello Yin Yoga con particolare attenzione alle aree critiche: anche, bacino, colonna vertebrale, fascia miofasciale e catena posteriore delle gambe. Le posture più frequenti includono ButterflyHalf ButterflyDragonFrogSwan e Square Pose. Ogni posizione è analizzata dal punto di vista dell’esecuzione, dei benefici fisiologici e delle principali controindicazioni, così da permettere all’allievo di adattare le sequenze a diversi bisogni.

Esempi di posture chiave

La Dragon Pose agisce sui flessori dell’anca, sull’inguine e sul bacino, migliorando la mobilità profonda. La Balasana in versione Yin rilassa il sistema nervoso, contribuendo a una calma mentale e a una riduzione dello stress. Le aperture toraciche, come Camel Yin e Sphinx Pose favoriscono una respirazione più ampia, mentre Banana Pose allunga la fascia laterale e la colonna. Le sequenze su glutei, piriforme e adduttori – ShoelaceSquareEye of the Needle – sono pensate per il rilascio pelvico e la libertà di movimento dell’anca.

Riconoscimenti, certificazioni e crediti formativi

AIOC Italia ha ottenuto la certificazione ISO 9001 (numero 19250 A-A) da Kiwa, accreditata da ACCREDIA, a testimonianza della qualità della progettazione e dell’erogazione dei corsi. L’accademia è inoltre riconosciuta da FENOOP l’ente di riferimento per le discipline olistiche, e da IICT (International Institute of Complementary Therapists), garantendo un riconoscimento internazionale per l’operatore. Come Provider ECP il percorso consente di ottenere 37,5 crediti formativi validi su tutto il territorio nazionale. Al completamento, sarà necessario superare una prova d’esame online per ottenere il certificato di istruttore di Yin Yoga.