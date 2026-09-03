Amicizie tra donne: sfatando i pregiudizi più comuni

Le amicizie tra donne sono spesso avvolte da una serie di pregiudizi e falsi miti che resistono nel tempo. Si tende a credere che le donne non riescano a costruire rapporti solidi e duraturi come gli uomini, che siano incapaci di lavorare in team o che non sappiano perdonare gli sgarri. Inoltre, si pensa che abbiano difficoltà a mantenere una leadership e a gestire i gruppi amicali, tra invidie e competizioni.

Ma è davvero così? Per scoprirlo, abbiamo intervistato la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico e psicoterapeuta a Milano, che ci aiuterà a smontare questi stereotipi e a comprendere meglio la complessità delle relazioni tra amiche.

Il valore psicologico del legame tra donne

Il legame tra due donne ha un valore psicologico particolare, diverso da quello che si instaura tra uomini o tra gruppi di amiche. Funziona come uno specchio relazionale reciproco spiega la dottoressa Luini. Ogni donna si proietta sull’altra vedendo nelle reazioni dell’amica qualcosa di sé che non aveva ancora percepito, un punto cieco o un lato nascosto.

Le donne hanno anche un linguaggio simbolico più comune sono lunari con una faccia in ombra che l’amica riesce a scoprire e rivelare. Questo specchio reciproco crea comprensione e condivisione anche dei lati più nascosti, superando certe tortuosità femminili come la tendenza a elucubrare su ogni cosa e a giudicarsi troppo.

L’impatto terapeutico dell’amicizia femminile

Questo specchiarsi profondamente può avere un impatto terapeutico, sia sul benessere mentale che fisico. Un’amicizia femminile ben riuscita porta alla sensazione di essere più capite e accettate, creando sostegno e comprensione reciproca, anche silente, senza bisogno di parole.

Tuttavia, questo legame può avere anche degli effetti collaterali. A volte, l’amica può entrare nel loop cognitivo e comportamentale dell’altra, alimentandolo in buona fede. Oppure, può non dire delle cose per non fare del male, mentre un uomo potrebbe essere più diretto e incisivo.

L’età delle amicizie più solide

Le amicizie più solide e durature si formano nell’infanzia e nella prima adolescenza. Questi legami nascono da una confidenza totale e da un’esplorazione reciproca che porta a rapporti indistruttibili, purché sopravvivano a fidanzamenti e matrimoni.

Le amicizie che nascono da adulte possono avere una base diversa, con meno confidenza ma comunque con un confronto costante, un aiuto reciproco e un effetto specchio più maturo.

Il ruolo del gruppo di amiche

Il cuore si dona a una sola amica, ma il gruppo è altrettanto importante. Il gruppo di amiche può dare tanto in termini di condivisione e gioia, con una solidarietà che si vede soprattutto quando c’è un obiettivo comune, come consolare chi ha un problema sentimentale.

Il pettegolezzo è fisiologico e spesso innocuo, un’espressione femminile naturale che diventa un gioco preferito del gruppo. La competizione esiste, ma i gruppi femminili sanno autoregolarsi bene, creando un equilibrio anche quando si litiga.

Le zone d’ombra del legame femminile

Invidia e tradimento sono i veleni che uccidono le amicizie, ma sono correlati all’insicurezza. Le donne che si sentono sicure tra di loro sono imbattibili, perché mettono insieme le caratteristiche femminili migliori. Tuttavia, la gestione di queste fragilità fa la differenza.

Perdere un’amica è un vero lutto, che porta a uno smarrimento profondo. La psicoterapia può aiutare a superarlo, soprattutto se c’era una sorta di dipendenza.

Quando serve l’aiuto di un esperto

Ci sono segnali riconoscibili che indicano che il rapporto è diventato tossico, come la manipolazione, l’esclusione e il tratto narcisistico. In questi casi, è meglio parlare con uno psicologo.

Alcune persone si sentono in difficoltà nei gruppi di amiche, non capendo perché non sono le leader. Questo è un problema di autostima che può essere risolto con l’aiuto di un esperto.

L’amicizia femminile e il nuovo amore

La rivoluzione che porta un nuovo amore può travolgere l’amicizia tra donne? Di solito no, perché la confidenza tra amiche è difficile da ricreare nella relazione sentimentale. Tuttavia, questo legame può essere percepito come una minaccia dal partner.

I consigli delle amiche del cuore su di lui sono sempre filtrati dalle esperienze sentimentali individuali, quindi poco attendibili. Il gruppo di amiche non dovrebbe diventare una giuria, ma può scattare la solidarietà e l’aiuto tipico del gruppo in caso di problemi.

La chat di gruppo: aiuto o fuga dalla realtà?

Le chat e i social hanno aggiunto qualcosa in più alle amicizie tra donne, favorendo la reciproca conoscenza. Tuttavia, la necessità della presenza fisica impedisce una deriva esclusivamente virtuale.

Ci sono due categorie di amicizie: l’amica di Facebook che si incontra ogni tanto e le altre, inevitabilmente più importanti e presenti.