I broccoli sono ricchi di antiossidanti e di conseguenza risultano in grado di migliorare la salute e l’aspetto della pelle. I motivi per consumare broccoli regolarmente sono quindi davvero molti: scopriamo insieme quali sono i principali.

Broccoli per mantenere la pelle giovane

I broccoli sono in grado di mantenere la pelle giovane in quanto contengono grandi quantità di vitamina C in grado di combattere l’azione dei radicali liberi. Proprio per questo motivo queste verdure verdi sono in grado di prevenire l’invecchiamento della pelle rendendo meno rapida la comparsa di rughe e di macchie. Mangiare broccoli è quindi un ottimo rimedio anti-età del tutto naturale.

Pelle protetta dal sole grazie ai broccoli

Questa verdura verde è in grado di proteggere in modo importante la pelle dai dannosi raggi uv del sole. Questo è determinato dal fatto che i broccoli contengono grandi quantità di una sostanza chimica chiamata sulforafano che rende la pelle meno delicata e di conseguenza la cute si infiamma in modo meno semplice. I broccoli sono quindi in grado di ridurre l’arrossamento della pelle causata dall’esposizione prolungata ai raggi del sole.

Proprio per questo moti è bene consumare grandi quantità di broccoli nel periodo che precede l’esposizione al sole. Anche se i broccoli non sono una verdura tipicamente estiva, consigliamo comunque di consumarli anche durante questo periodo dell’anno per poter sfruttare tutti i loro benefici.

Broccoli per rigenerare la pelle

I broccoli contengono una sostanza chiamata glucorafanina che aiuta la pelle a ripararsi dai danni. Proprio per questo motivo aggiungere i broccoli alla propria dieta consente di rinnovare la cute più rapidamente del normale e permette anche di ridurre i danni che possono presentarsi sulla pelle.

Questa verdura è in grado anche di migliorare l’aspetto della pelle, infatti consente di ottenere una carnagione luminosa e molto bella da vedere.