Yoga in Giardino con Gaia Bertoli: Evento Settembrino da Non Perdere

Immagina di trascorrere una serata estiva all’insegna del benessere e della socializzazione. Ogni mercoledì di settembre, il giardino di Gres Art 671 si trasforma in un’oasi di tranquillità e divertimento grazie all’evento Yoga in Giardino con Gaia Bertoli.

Questo appuntamento settimanale unisce la pratica del vinyasa yoga con un aperitivo all’aperto, creando un’esperienza unica che soddisfa sia il corpo che lo spirito. Scopriamo insieme i dettagli di questo evento che promette di diventare un must per gli amanti dello yoga e non solo.

Un’ora di pratica di vinyasa yoga

Ogni mercoledì, a partire dalle 18:30 Gaia Bertoli guida una sessione di vinyasa yoga della durata di un’ora. Il vinyasa yoga, noto per la sua sequenza dinamica e fluida, è perfetto per migliorare la flessibilità, la forza e la consapevolezza del corpo. La pratica si svolge all’aperto, nel suggestivo giardino di Gres Art 671, dove la natura diventa parte integrante dell’esperienza.

Gaia Bertoli, con la sua esperienza e passione, accompagna i partecipanti in un viaggio di benessere, adattando le posizioni alle esigenze di ciascuno. Che tu sia un principiante o un praticante esperto, troverai in questa sessione un momento di relax e rigenerazione.

L’importanza della pratica all’aperto

Praticare yoga all’aperto offre numerosi benefici. L’aria fresca, la luce naturale e il contatto con la natura aiutano a ridurre lo stress e a migliorare l’umore. Inoltre, il giardino di Gres Art 671 offre un ambiente sereno e accogliente, perfetto per concentrarsi e trovare il proprio equilibrio interiore.

L’aperitivo rinfrescante

Al termine della sessione di yoga, i partecipanti sono invitati a rimanere per un aperitivo all’aperto. A partire dalle 19:30 sarà possibile gustare un drink e un piattino di stuzzichini, creando un momento di socializzazione e condivisione. Questo è il momento perfetto per conoscere nuove persone, scambiare esperienze e godersi una serata all’insegna del relax.

L’aperitivo è incluso nel costo dell’evento e rappresenta un modo delizioso Che tu preferisca un cocktail rinfrescante o una bevanda analcolica, troverai sicuramente qualcosa che fa per te.

Dettagli pratici

Per partecipare all’evento, è necessario portare con sé un tappetino da yoga e eventuali props (accessori) che si utilizzano durante la pratica. In caso di maltempo, la lezione si sposterà negli spazi interni di Gres Art 671, garantendo comunque un’esperienza piacevole e confortevole.

I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto. Il costo della singola lezione è di €25,00 mentre per i member è disponibile uno sconto a €15,00. È inoltre possibile acquistare un pacchetto di 4 lezioni a €80,00 (o €55,00 per i member).

Un’esperienza da non perdere

L’evento Yoga in Giardino con Gaia Bertoli è un’opportunità unica per unire benessere fisico e momenti di socializzazione. Ogni mercoledì di settembre, il giardino di Gres Art 671 diventa il luogo ideale per praticare yoga, rilassarsi e conoscere nuove persone.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza rigenerante e divertente. Prenota il tuo posto e preparati a trascorrere serate indimenticabili all’insegna del benessere e della condivisione.