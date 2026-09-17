La Under Armour FLX TR è stata progettata per accompagnare le donne in tutti i tipi di allenamento, dal sollevamento pesi agli sprint più veloci. Con un peso di 251 g per misura US 7 e una tomaia bianca-nera dal design minimalista, la scarpa si propone come un connubio di leggerezza e robustezza, ideale per chi cerca una soluzione versatile senza sacrificare il comfort.

Disponibile in pronta consegna, il modello è proposto a 89,90 €, scontato rispetto al prezzo originale di 100 €. La proposta comprende una confezione completa di scarpa, con linguetta imbottita, lacci piatti e occhielli rivestiti in TPU, oltre a dettagli riflettenti per una migliore visibilità nelle ore serali.

Componenti tecnologiche della Under Armour FLX TR

La struttura della scarpa si basa su tre elementi chiave: la tomaia in mesh traspirante l’intersuola Charged+ e la suola in gomma antiscivolo. La tomaia, grazie alla rete a maglia, garantisce una ventilazione costante del piede mantenendo il capo asciutto anche durante gli allenamenti più intensi. I rinforzi laterali in TPU sono integrati nella rete per fornire supporto laterale e prevenire movimenti indesiderati del piede.

Intersuola Charged+ e ritorno di energia

L’intersuola Charged+ è una mescola proprietaria di Under Armour che combina ammortizzazione e risposta rapida. Questa caratteristica assicura che ogni impatto sia assorbito in modo uniforme, mentre gli intagli di flessione laterali favoriscono il ritorno di energia al piede, rendendo la scarpa particolarmente efficace durante gli scatti e i cambi di direzione. L’effetto complessivo è una sensazione di “spinta” al decollo, senza perdere la stabilità necessaria per i sollevamenti.

Suola antiscivolo e durata nel tempo

La suola in gomma è stata studiata per resistere all’abrasione, garantendo una presa ottimale su superfici diverse, dal parquet della palestra al pavimento di una pista all’aperto. I pattern di tasselli sono posizionati per massimizzare l’aderenza laterale, riducendo il rischio di slittamenti nei movimenti laterali più rapidi. Inoltre, la composizione della gomma mantiene la flessibilità anche dopo numerose sessioni di allenamento.

Performance in allenamenti di forza e dinamici

Quando si tratta di esercizi con carichi variabili, la FLX TR offre una stabilità che deriva dai rinforzi laterali in TPU e dal colletto semi-rigido. Questi elementi collaborano per mantenere il tallone saldo e prevenire rotazioni indesiderate, consentendo di concentrare l’effort sui muscoli target senza distrazioni. Il comfort della linguetta imbottita e del colletto, sia interno che esterno, assicura che il piede rimanga bene posizionato per tutta la durata dell’allenamento.

Per i movimenti più esplosivi, come sprint, salti o esercizi pliometrici, gli intagli di flessione laterali e la risposta della intersuola Charged+ permettono un rapido trasferimento di energia. Il risultato è una sensazione di leggerezza che non compromette il supporto rendendo la scarpa adatta a circuiti ad alta intensità e a sessioni di HIIT.

Il design pensato per le donne, combinato con tecnologie avanzate, la rende un’opzione valida per palestre, corsi collettivi o allenamenti individuali a casa.