Dal 19 al 20 settembre la città di Milano diventerà il palcoscenico del MypersonalTrainer Days evento che combina attività fisica, informazione medica e intrattenimento. L’appuntamento, patrocinato dal Comune, si svolgerà nell’iconica cornice dell’Arco della Pace e promette di superare le cifre dell’edizione precedente grazie a un format più immersivo e accessibile a tutte le età.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è il concetto di Wellness Beat un’idea che lega il ritmo del battito cardiaco alla fluidità del movimento e all’energia della musica, invitando i partecipanti a ritrovare un equilibrio tra corpo, mente ed emozioni. Il tema è declinato in numerosi workshop, sessioni di fitness e momenti di approfondimento, tutti progettati per far pulsare il benessere al ritmo di una sinfonia di sudore e consapevolezza.

Wellness Beat: il concetto che guida l’edizione 2026

Il Wellness Beat non è solo uno slogan: è il motore delle attività programmate, dall’Yoga Therapy Stress Relief alle sessioni di AntiGravity® Fitness condotte da Sayonara Motta, passando per la danza afro-brasiliana Maculelê. Ogni disciplina è pensata per stimolare la produzione di endorfine, ridurre il cortisolo e favorire una maggiore consapevolezza corporea. I partecipanti, guidati da trainer di spicco come Nicolò Famiglietti, Silvia Fascians e Luca Anzano, potranno sperimentare percorsi di movimento che alternano alta intensità e momenti di meditazione, creando così un vero “battito” di benessere collettivo.

Ospiti d’élite e momenti sportivi

Il palco dell’evento accoglie un vero e proprio parterre de rois. Sabato 19 settembre, alle 10.00, l’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva inaugura le giornate con il taglio del nastro. Tra le protagoniste, la campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner racconta in un’intervista intima il suo “ritmo interno” e la resilienza necessaria per rialzarsi dopo ogni caduta, sia sul ghiaccio che nella vita quotidiana. La sua storia, dalle cerimonie di Torino 2006 al bronzo di Sochi 2014, diventa un modello di determinazione.

Segue la stella dei tuffi Chiara Pellacani fresca vincitrice di cinque ori agli Europei di Parigi 2026. Pellacani condivide il percorso di allenamento mentale e fisico che l’ha portata ai massimi livelli, sottolineando l’importanza della flessibilità psicologica. A mezzogiorno, Martina Colombari presenta il libro “Il cambiamento sei tu”, focalizzandosi su come il benessere nasca dalla consapevolezza che il cambiamento parte da ognuno di noi, attraverso nutrizione, movimento e gestione dello stress.

Domenica 20 settembre, alle 10.00, il festival si trasforma in arena di divertimento sportivo con il torneo di Padel organizzato in collaborazione con Italy Padel Tour & Bombeer. Sul campo si sfidano leggende del calcio italiano come Christian Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, Christian Brocchi, Stefano Torrisi e Tommaso Locatelli, garantendo spettacolo e partecipazione attiva del pubblico.

Prevenzione oncologica e controlli gratuiti

Una novità di questa quinta edizione è la partnership con LILT Milano che mette a disposizione un ambulatorio mobile per la prevenzione oncologica. Sabato, le donne oltre i 40 anni possono accedere a visite senologiche e mammografie in tomosintesi, tecnologia di ultima generazione. La domenica, le visite e le ecografie sono riservate a chi ha meno di 40 anni. Parallelamente, è allestita un’area dedicata alla salute cardiovascolare: tutti i partecipanti possono effettuare misurazioni della pressione arteriosa, ECG di base e screening per la secchezza oculare, senza alcun costo.

Talk su longevità, alimentazione e bellezza

Il programma di talk è moderato da Angelica Amodei e si articola in tre macro-temi. Nel settore “Longevità e salute mentale” intervengono Licia Fertz, 96 anni, e il giornalista Edoardo Rosati, che spiegano la neuroplasticità cerebrale. Ascanio Polimeni e la sociologa Angela Marocco analizzano gli stili di vita delle popolazioni più longeve, mentre lo psicoterapeuta Alberto Pellai affronta l’ascolto emotivo. Nella rubrica “Alimentazione Sostenibile e Integrata”, il dietista Tiziano Scarparo critica le diete restrittive e propone un approccio nutrizionale basato sulla psicologia; Laura Crugnola e il trainer Nicolò Famiglietti presentano il binomio “Food & Move”, mentre il gastroenterologo Gabriele Prinzi illustra il ruolo del microbiota intestinale. Infine, la sezione “Bellezza, Cosmesi e Medicina Pratica” vede la partecipazione del medico estetico Antonio Braucci, che parla di Skin Longevity e il farmacista Giacomo Pisano, che sfata i miti sugli integratori. Michela Morace dimostra l’uso della spazzola drenante per stimolare il linfatico.

Programma di workout e attività per tutti

Dal mattino alla sera l’Arco della Pace vibra di energia grazie a una serie continua di lezioni aperte a tutti i livelli. Oltre alle discipline già citate, sono proposti HIIT sincronizzato di Strong Nation, le percussioni del Tamboo e le arti marziali di Kombat Burn. Per i più piccoli, i Vigili del Fuoco organizzano laboratori educativi di Pompieropoli, mentre un’Area Pet dedica spazio al benessere dei cani. La giornata di sabato si chiude con il Zumba Beat Party festa aperta a tutti, e la camminata funzionale “MYPT Cross the Park” guidata da Jairo Junior. Tutti gli eventi, le masterclass e gli screening sono gratuiti ma richiedono prenotazione tramite QR code, disponibile sul sito ufficiale.

Per chi desidera pianificare la propria partecipazione, è sufficiente consultare il programma completo all’indirizzo https:///programma/fitness-stage, salvare il QR code e riservare i singoli workout, talk e attività prima che i posti si esauriscano.