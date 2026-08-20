Scopri come carotenoidi e procianidine proteggono il cuore e la pelle

Ogni estate, con l’aumento del consumo di frutta e verdura di stagione, cresce anche l’interesse per gli integratori alimentari a base di sostanze naturali. Le alte temperature, l’esposizione ai raggi UV e l’attività fisica all’aperto spingono molte persone a cercare supporto per la salute della pelle, il microcircolo e la protezione dallo stress ossidativo.

Tra le formulazioni più diffuse ci sono quelle a base di carotenoidi e procianidine molecole che possono contribuire a sostenere i sistemi di difesa naturali dell’organismo e ad affrontare meglio le sollecitazioni estive.

I colori della frutta e verdura: un sistema di difesa naturale

I colori vivaci di frutta e verdura nascondono molto più di una semplice caratteristica estetica. Il rosso del pomodoro, l’arancione delle carote, il viola dell’uva e il verde intenso di molte verdure sono il risultato di numerose molecole prodotte dalle piante durante la loro evoluzione.

“Questi composti non sono stati sviluppati per nutrire l’uomo, ma rappresentano un vero e proprio sistema di difesa naturale contro le aggressioni dell’ambiente, come l’eccessiva esposizione alla luce solare, gli attacchi di insetti e microrganismi o altri fattori capaci di generare stress cellulare”, spiega il professor Fulvio Ursini professore emerito di Chimica biologica dell’Università di Padova.

Le piante, non potendo scappare dai predatori né sottrarsi alle condizioni ambientali sfavorevoli, hanno sviluppato questa strategia alternativa: sintetizzare sostanze bioattive in grado di proteggerle e favorirne la sopravvivenza.

Come queste molecole interagiscono con il nostro organismo

Quando vengono introdotte attraverso l’alimentazione, queste molecole possono interagire anche con il nostro organismo, stimolando alcuni meccanismi interni di adattamento. Alla base di questo meccanismo c’è la para-ormesi ovvero la capacità dell’organismo di reagire positivamente a una sollecitazione lieve.

“Questa caratteristica distingue i nutraceutici dai farmaci tradizionali”, evidenzia il professor Ursini. “Un medicinale spesso agisce su un bersaglio preciso, modificando direttamente un parametro alterato. Le molecole di origine vegetale, invece, svolgono un’azione più articolata: non ‘spengono’ un singolo processo, ma contribuiscono a mantenere l’equilibrio delle reti biologiche che regolano metabolismo, infiammazione e risposta allo stress ossidativo.”

Le procianidine di uva e mele contro lo stress ossidativo

Tra le sostanze vegetali più studiate per la salute cardiovascolare ci sono le procianidine polifenoli presenti soprattutto nei semi dell’uva, ma anche in cacao, mele e altri alimenti vegetali. Questi composti aiutano a contrastare lo stress ossidativo, modulano l’infiammazione e favoriscono il corretto funzionamento dell’endotelio, il tessuto che riveste internamente i vasi sanguigni.

Alcuni studi, tra cui una meta-analisi pubblicata nel 2026 su ‘Pharmacological Research’, hanno evidenziato una possibile riduzione della pressione arteriosa associata alla loro assunzione, suggerendo un ruolo complementare nella prevenzione cardiovascolare.

Carotenoidi: in pomodori e carote, per proteggere le cellule

Se le procianidine agiscono soprattutto attraverso la modulazione dei sistemi di difesa dell’organismo, i carotenoidi seguono un meccanismo diverso, svolgendo un’azione più diretta: sono in grado di interagire con alcune molecole particolarmente reattive dell’ossigeno, contribuendo a limitarne la capacità di danneggiare le strutture cellulari.

Tra i carotenoidi più conosciuti ci sono il licopene particolarmente abbondante nei pomodori, il betacarotene presente in carote, meloni e albicocche, e luteina e zeaxantina contenute in numerosi vegetali dai colori intensi. Questi composti sono spesso protagonisti degli integratori più utilizzati nei mesi estivi, soprattutto per il loro legame con il benessere della pelle durante l’esposizione al sole.

Il loro possibile ruolo nella salute cardiovascolare è oggetto di crescente interesse scientifico, anche se gli esperti invitano a evitare facili semplificazioni. “La salute non dipende dalla ricerca della pillola perfetta”, sottolinea il professor Ursini. “Dipende soprattutto dalle scelte quotidiane: alimentarsi in modo corretto, fare attività fisica, evitare gli eccessi e creare le condizioni migliori perché l’organismo possa funzionare al meglio.”

In questo equilibrio, anche i colori della tavola estiva assumono un significato nuovo: non solo gusto e varietà, ma la traccia visibile di un patrimonio di sostanze naturali che accompagnano l’organismo nei suoi quotidiani meccanismi di protezione.