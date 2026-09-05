Scopri la collezione limitata Rehband x World Fitness Project per il fitness funzionale

Nel mondo del fitness funzionale e del CrossFit, il supporto articolare è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e prevenire infortuni. Rehband, leader nel settore dei supporti articolari, ha collaborato con il World Fitness Project (WFP) la lega globale di fitness lanciata nel 2025, per creare una collezione limitata che unisce tecnologia e stile.

La Rehband x World Fitness Project Limited Collection è pensata per gli atleti che cercano supporto affidabile durante gli allenamenti e le competizioni. Questa edizione limitata include ginocchiere, gomitiere e supporti per i polsi, tutti progettati con la tecnologia Rehband RX apprezzata a livello mondiale.

Supporto per le competizioni

Ogni prodotto della collezione WFP Edition è stato progettato per rispondere alle esigenze degli atleti durante gli allenamenti intensivi e le competizioni. Le ginocchiere RX Knee Sleeve 5mm e RX Knee Sleeve Power Max 7mm offrono supporto e stabilità durante gli squat pesanti e i movimenti dinamici. Le gomitiere RX Elbow Sleeve 5mm e i supporti per i polsi RX Wrist Support Power Max garantiscono compressione e calore durante le sessioni di sollevamento pesi e gli esercizi ad alta intensità.

La collezione è disponibile in quantità limitata e sarà prodotta solo per la stagione WFP. Una volta esaurita, non sarà più reintegrata, rendendola un pezzo da collezione per gli appassionati di fitness.

Supporto completo per il corpo

La collezione WFP Edition offre una gamma completa di supporti per le articolazioni più sollecitate durante gli allenamenti di fitness funzionale. Le ginocchiere sono disponibili in due spessori: 5mm per un equilibrio tra supporto e mobilità, e 7mm per la massima stabilità durante gli esercizi pesanti. Le gomitiere e i supporti per i polsi completano la gamma, offrendo supporto durante le sessioni di sollevamento pesi e gli esercizi ad alta intensità.

Per chi cerca un supporto completo, il WFP Kit Pro include tutte le ginocchiere, gomitiere e supporti per i polsi della collezione, offrendo una soluzione completa per gli atleti che vogliono proteggere tutte le articolazioni durante gli allenamenti.

La visione del World Fitness Project

Il World Fitness Project è una lega globale di fitness che collega atleti di livello mondiale con la comunità del fitness attraverso un formato di competizione trasparente e strutturato. Con tappe in tutto gli Stati Uniti e una finale a Copenaghen trasmessa in diretta mondiale, il WFP offre una piattaforma per gli atleti di fitness funzionale e CrossFit. Rehband supporta questa visione con attrezzature progettate per la performance autentica, piuttosto che per il semplice riconoscimento.

La collezione Rehband x World Fitness Project Limited Edition è disponibile solo fino a esaurimento scorte. Non perdere l’opportunità di dotarti di supporti articolari di alta qualità, progettati per gli atleti più esigenti.