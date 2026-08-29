Dall’Italia alla Croazia: le migliori mete adriatiche per vacanze attive e rilassanti

L’Adriatico, con le sue acque cristalline e le sue coste variegate, è la destinazione ideale per chi cerca l’ultima tintarella dell’estate. Ma non solo: questa regione offre anche paesaggi mozzafiato, attività all’aperto e un’atmosfera rilassante. Se stai ancora pianificando le tue vacanze o hai qualche giorno di ferie in più, ecco quattro mete imperdibili: Grado l’isola del sole in Friuli Venezia Giulia; Cres in Croazia, con le sue acque smeraldo; Castro in Puglia, tra scogliere e insenature; e Bibione in Veneto, con la sua sabbia dorata e le lagune.

Grado: l’isola del sole tra relax e sport

Grado, in Friuli Venezia Giulia, è molto più di una semplice località balneare. Con i suoi dieci chilometri di litorale esposto a sud, offre spiagge per ogni esigenza. Qui, il vento e le correnti rendono Grado uno dei principali spot dell’Alto Adriatico per praticare kitesurfwindsurf e vela.

Il lido Costa Azzurra è perfetto per chi vuole mantenersi in forma con yogapilates camminate metaboliche ed escursioni in SUP. Per atmosfere più rilassanti e chic, i litorali di Città Giardino e Grado Pineta sono la scelta ideale. Non può mancare una visita alle rinnovate Terme Marine di Grado un vero tempio della salute con talassoterapia, balneoterapia, stanza del sale e una scenografica vasca idromassaggio con acqua marina affacciata sull’Adriatico.

Turismo lento e natura incontaminata

Grado è anche un paradiso per il turismo lento. In sella a una bicicletta, a piedi, in canoa o kayak, puoi esplorare la sua spettacolare laguna e i percorsi cicloturistici. La Laguna d’Oro si estende su oltre 9.000 ettari tra boschi, prati, laghi salmastri, barene e casoni, le tradizionali abitazioni dei pescatori in legno e canna palustre. Questo ecosistema modellato dalle maree ospita due Riserve Naturali, paradiso del birdwatching.

Presso il centro visite della Riserva Naturale della Valle Cavanata, è possibile noleggiare le biciclette e percorrere la ciclovia del Mar Adriatico. In un primo tratto si pedala sull’argine panoramico che si affaccia sul Golfo di Trieste, poi, proseguendo, si attraversano il suggestivo canneto del Caneo e il piccolo villaggio di pescatori di Punta Sdobba. Si raggiunge così, con un totale di circa 12 km, la Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo – Isola della Cona, che ospita oltre 320 specie di uccelli e più di 650 specie botaniche.

Cres: la perla croata tra scogliere e natura selvaggia

Cres, una delle isole croate più estese, conserva una forte impronta veneziana ben visibile nelle architetture cinquecentesche e secentesche del centro storico. Le sue coste frastagliate sono caratterizzate da scogliere a picco sul mare, che si aprono su spettacolari calette, spesso raggiungibili solo a piedi o in barca.

Da non perdere la spiaggia di ciottoli bianchi di Krušćica, immersa nella natura, ideale per nuotare nel mare cristallino o esplorare le acque circostanti in kayak o in SUP. La spiaggia di Sveti Ivan, situata sotto Lubenice, un suggestivo borgo antico arroccato sulla scogliera a strapiombo sul mare, è considerata una delle più belle dell’isola. Nei pressi si trova anche la Grotta Azzurra, dove la luce crea riflessi magici e invita allo snorkeling.

Se cerchi relax e comodità, le spiagge di Valun si trovano vicino al villaggio di pescatori e sono circondate da una fitta pineta. L’isola di Cherso merita di essere vissuta anche a ritmo lento, passo dopo passo, lungo i circa 300 km di sentieri escursionistici che collegano il cuore selvaggio e collinare dell’interno alla bellezza della costa.

Castro: il fascino mediterraneo del Salento

Castro, nel cuore del Salento adriatico, è un lembo di terra dove il mare abbraccia un paesaggio fatto di alte scogliere, vegetazione mediterranea, piccole cale e suggestivi muretti a secco. Qui, hai l’imbarazzo della scelta tra baie rocciose dalle acque trasparenti e insenature dal fascino selvaggio.

Dalla Marina del paese parte il panoramico sentiero dell’Argentiera che conduce alla Cala dell’Acquaviva, una piccola insenatura incastonata nella roccia, famosa per le sue sorgenti di acqua fredda che offrono bagni dal potere rigenerante. A Punta Correnti, il fondale, subito profondo, è l’ideale per gli amanti dello snorkeling. A pochi chilometri, a Santa Cesarea Terme, la spiaggia di Miggiano è una splendida baia con sabbia dorata e ciottoli, incastonata tra alte falesie.

Le scogliere offrono spettacolari grotte naturali, come la Grotta Zinzulusa, una delle più note dell’Italia meridionale, visitabile grazie a un tour guidato che permette di ammirare da vicino i tre ambienti principali: il Corridoio delle Meraviglie tra stalattiti e stalagmiti, la Cripta, una sala con pareti che raggiungono i 25 metri di altezza, e il bacino d’acqua sotterraneo.

Bibione: sabbia dorata e attività all’aperto

Bibione, nel Veneto, è conosciuta soprattutto per il suo ampio litorale sabbioso, lungo 10 km e largo fino a 300 metri, perfetto per le famiglie e per chi vuole rigenerarsi tra onde che si infrangono dolcemente. Qui, puoi divertirti con gli sport acquatici o rilassarti con camminate sulla battigia.

Se cerchi alternative alla classica vita da spiaggia, avrai l’imbarazzo della scelta: dalla Passeggiata Adriatico, otto km di pista ciclopedonale che costeggiano il mare, alla visita all’oasi naturalistica di Val Grande. Il vero fulcro di settembre è l’AeQuilibrium Bibione Beach Fitness, un evento che trasforma l’immenso lido in una spettacolare palestra a cielo aperto con decine di palchi dove si alternano centinaia di attività.

C’è un’ultima coccola che non puoi farti mancare: le terme. Aperte tutto l’anno, sono affacciate direttamente sull’Adriatico. Oltre alle piscine interne ed esterne, puoi provare i nuovi percorsi Longevity del centro wellness.