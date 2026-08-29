Come affrontare il ritiro sportivo: consigli dalla psicologa Branca

Il momento in cui un atleta professionista decide di appendere le scarpette al chiodo segna l’inizio di una nuova fase della vita, spesso più complessa di quanto si possa immaginare. La psicologa Branca spiega che per molti atleti il ritiro può essere paragonato a un lutto simbolico un’esperienza che richiede una profonda trasformazione dell’identità e la ricerca di un nuovo equilibrio.

La fine della carriera agonistica non è solo un cambiamento professionale, ma un vero e proprio riorientamento esistenziale. Atleti come Luca Dotto hanno testimoniato come questo passaggio comporti una revisione delle routine quotidiane, delle abitudini e del rapporto con il proprio corpo. La psicologa Branca sottolinea che si tratta di un processo che può essere destabilizzante, ma che con la giusta preparazione può diventare un’opportunità di crescita.

L’impatto psicofisico del ritiro sportivo

Il ritiro dagli sport agonistici può avere un impatto significativo sia a livello psicologico che fisico. Molti atleti, abituati a una vita intensa e ricca di stimoli, possono sentirsi smarriti e vuoti una volta terminata la carriera. Questo senso di vuoto può portare a periodi di depressione e insoddisfazione, soprattutto per chi è abituato a cercare sensazioni forti e competitive.

Dal punto di vista fisico, l’interruzione dell’attività agonistica può causare uno sconvolgimento dell’organismo. La riduzione dei livelli di serotoninaadrenalina ed endorfine può portare a sintomi depressivi, instabilità emotiva e disturbi del sonno. Questo fenomeno, noto come sindrome acuta da scarico è una condizione che richiede attenzione e gestione adeguata.

Strategie per una transizione serena

Per affrontare al meglio il ritiro sportivo, è fondamentale pianificare per tempo il passaggio. Numerosi studi indicano che una transizione più fluida e serena è possibile quando l’atleta inizia a pensare al futuro mentre è ancora attivo. La psicologa Branca consiglia di sviluppare nuovi progetti e interessi, in modo da avere un piano concreto una volta terminata la carriera agonistica.

Il ritiro sportivo può essere visto come un pensionamento precoce che arriva in un’età in cui si hanno ancora molte energie e tempo per reinventarsi. A differenza del pensionamento tradizionale, che avviene in età avanzata, la carriera agonistica inizia presto, tra i 16 e i 20 anni, e termina tra i 35 e i 40. Questo offre l’opportunità di esplorare nuove passioni e attività che l’impegno totalizzante dello sport non permetteva di coltivare.

Alcuni atleti trovano continuità restando nel mondo dello sport, ad esempio come allenatori o dirigenti. Altri scelgono di intraprendere percorsi completamente nuovi, scoprendo talenti e passioni che erano rimasti inesplorati. La chiave è trovare un equilibrio tra la vita passata e le nuove sfide, come ha fatto Luca Dotto, che ha saputo coniugare la sua esperienza sportiva con nuove avventure professionali.