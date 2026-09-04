Yoga in montagna a Livigno: pratica al sorgere del sole

Immagina di iniziare la tua giornata con una pratica di yoga all’alba, circondato dalla maestosa bellezza delle Alpi. A Livigno, questa esperienza diventa realtà ogni domenica, offrendo un’opportunità unica di connettersi con la natura e con se stessi.

L’iniziativa, chiamata Summit Breakfast ti permette di abbandonare le preoccupazioni quotidiane e di immergerti in un’esperienza rigenerante. Guidato dall’istruttrice Serena Zangrando il percorso inizia con una salita in cabinovia verso il Ristoro Carosello 3000 per poi proseguire verso uno spot panoramico con vista sulla valle.

Dove e quando

L’appuntamento è fissato ogni domenica, dal 19 luglio al 30 agosto 2026 presso il Ristoro Carosello 3000. La pratica di yoga si svolge all’alba, in un luogo suggestivo con vista sulla valle di Livigno. Il programma prevede:

6.00 Incontro con l’istruttrice e salita in cabinovia.

Incontro con l’istruttrice e salita in cabinovia. 6.30 Ritiro dei tappetini e breve camminata verso lo spot panoramico.

Ritiro dei tappetini e breve camminata verso lo spot panoramico. 7.00-8.00 Lezione di yoga.

Lezione di yoga. 8.30 Rientro al Ristoro Carosello 3000 e Summit breakfast.

Consigli per la pratica

Per vivere al meglio questa esperienza, è importante seguire alcuni consigli pratici. Innanzitutto, rispetta i tuoi limiti fisici e non spingerti oltre le tue capacità. Lo yoga non è una competizione, ma un momento di connessione con te stesso e con la natura.

Evita di mangiare per una o due ore prima della pratica e limita l’assunzione di acqua. È consigliabile evitare alcol, zucchero e caffeina prima dell’incontro. Durante la pratica, concentrati sul tuo respiro coordinando ogni movimento con l’inspirazione e l’espirazione. Questo ti aiuterà a focalizzare la mente e rilassare il corpo.

Indossa abiti comodi che non limitino i tuoi movimenti e porta con te qualcosa per tenerti al caldo, poiché la pratica si svolge all’aperto. Metti il tuo telefonino in modalità silenziosa per vivere appieno il momento presente, ma non dimenticare di catturare qualche scatto della meravigliosa vista all’alba.

Prenotazioni e costi

Il costo della Yoga Experience è di € 49,00 a persona e include il biglietto di andata e ritorno con la cabinovia, la lezione di yoga e la colazione presso il Ristoro Carosello 3000. I tappetini per la pratica sono forniti dall’organizzazione direttamente in loco.

Puoi acquistare l’iniziativa online tramite PayPal o carta di credito, oppure direttamente in loco presso la biglietteria della cabinovia Carosello 3000 di San Rocco, salvo disponibilità. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica, i posti sono limitati.

Preparati a vivere un momento di pace e connessione con la natura, lontano dalle preoccupazioni quotidiane. La Yoga Experience a Livigno è un’opportunità da non perdere per chi cerca un’esperienza rigenerante e indimenticabile.