Sette minuti per tonificare gambe e glutei usando solo una sedia

Una sedia in casa può diventare molto più di un semplice oggetto: trasformata in strumento d’allenamento, permette di lavorare su gambe e glutei con un approccio pratico e rispettoso delle articolazioni. Secondo la personal trainer Silvia Mazzoni di New Gym by Marconi a Segrate (Milano), esiste un programma rapido di circa 7 minuti che racchiude 14 esercizi a basso impatto, studiati anche per chi non è particolarmente allenato (12 marzo 2026).

Perché allenarsi con la sedia

Usare una sedia significa sfruttare un supporto stabile che può sostituire la classica sbarra da danza per esercizi di equilibrio, controllo e tonicità. Il vantaggio principale è poter coinvolgere in modo mirato i muscoli della parte inferiore del corpo — glutei, femorali, polpacci e interno coscia — mantenendo il carico sulle articolazioni al minimo. Questo metodo è particolarmente indicato per chi cerca un lavoro di tonificazione dolce ma efficace, facilmente ripetibile 2-3 volte alla settimana per risultati concreti.

Come preparare l’attrezzo e posizionarsi

La scelta della sedia è un dettaglio che fa la differenza: la spalliera deve arrivare dove inizia il bacino, né troppo bassa né troppo alta, così da permettere durante le inclinazioni del busto di mantenere la schiena piatta, come una tavola. Questa accortezza previene il sovraccarico della zona lombare e favorisce una postura corretta. Si può eseguire l’allenamento sia con scarpe da ginnastica sia a piedi nudi: la seconda opzione offre maggiore mobilità, mentre le scarpe garantiscono stabilità.

Consigli pratici di postura

Mantenere il petto aperto, il core attivo e un appoggio saldo sulla spalliera: durante i movimenti di flessione è importante che la colonna rimanga neutra. Se avverti fastidio nella zona lombare, riduci l’ampiezza del movimento o interrompi e consulta un professionista. L’attenzione alla respirazione e al controllo del movimento rende l’allenamento più sicuro ed efficace.

Adattare l’allenamento in caso di mal di schiena

Se si convive con il mal di schiena, l’approccio migliore è combinare mobilità e potenziamento. Esercizi come gatto/mucca e cane a testa in giù aiutano a ripristinare la mobilità della colonna, mentre allungamenti mirati per lombari, femorali, glutei e piriforme riducono le tensioni. Un semplice rilascio vertebrale può essere eseguito sdraiandosi con le gambe appoggiate al muro per alcuni minuti, favorendo una decompressione delle vertebre.

Forza e stabilità per proteggere la schiena

Per il lavoro di forza è utile alternare esercizi isometrici a movimenti dinamici. Tra gli isometrici, esercizi che rinforzano i muscoli paravertebrali sono fondamentali per il supporto della colonna. Tra i dinamici, gli squat eseguiti con l’appoggio della sedia sono un’opzione valida: tocca delicatamente con i glutei la seduta e risali controllando il movimento. I Good Morning (mani dietro la testa, inclinazione del busto mantenendo il core attivo) sviluppano la muscolatura lombare e i glutei. Anche potenziare gli addominali con plank e crunch aiuta a distribuire correttamente i carichi e a prevenire dolori lombari.

Un esempio di mini-routine con la sedia

Inizia con 1-2 minuti di mobilità (rotazioni del bacino, apertura del torace) poi passa a un circuito che comprenda esercizi come affondi assistiti, squat con appoggio, sollevamenti laterali della gamba, elevazioni del polpaccio e piccoli plié per l’interno coscia. Alterna 12-15 ripetizioni per gli esercizi dinamici, con pause brevi; per le posizioni statiche mantieni 40-50 secondi per ripetizione, ripetendo 3-4 volte quando possibile. Concludi con stretching per glutei e femorali per favorire il recupero.

Come progredire

Aumenta gradualmente le ripetizioni o il numero di circuiti per migliorare tono e resistenza. Puoi integrare pesi leggeri (manubri o bottiglie) quando la tecnica è consolidata. Per un effetto total body, affianca a questo protocollo un lavoro specifico per la parte alta del corpo, come spalle e braccia, due volte alla settimana.

Queste indicazioni hanno finalità informative: se avverti dolori persistenti o condizioni particolari, è importante consultare un medico o un professionista qualificato prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento. Un approccio personalizzato tutela la salute e massimizza i benefici dell’allenamento con la sedia.