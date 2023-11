Helena Cuesta, influencer, stylist e desinger spagnola, ha un marchio di gioielli chiamato Them Bones Jewelry con sua sorella gemella. Nipote di Ana Belén, la it-girl spopola sui social, e ha rivelato la sua skincare routine.

La skincare di Helena Cuesta: segreti e consigli

Helena Cuesta, it-girl, stilista e influencer di Madrid, in Spagna, ha fondato un suo marchio di gioielli insieme alla sua gemella Lucia, anche lei influencer. La stilista ha raccontato di aver frequentato design allo IED di Madrid e, al termine della laurea, insieme a sua sorella, ha proposto la tesi per la creazione di un brand di gioielli e così è nata l’idea di un loro marchio. Nipote di Ana Belén, una delle attrici e cantanti più amate della Spagna, Helena ha confessato i suoi segreti di bellezza e di skincare.

“La mia routine di trucco è davvero semplice”, dice Helena Cuesta. Il primo step per la cura della pelle è lavare semplicemente il viso con un prodotto schiumoso, come l’Avène Eau Thermale Mousse, che massaggia e poi risciacqua. Successivamente, Helena applica molta crema idratante perché la sua pelle è molto secca. La crema leggera Hydrance di Ávene è la sua preferita, infatti, la Cuesta la usa da quando era un’adolescente.

“Se ho avuto una brutta giornata, indosso questa maschera di Kiehls, la Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque”, questo è un trucchetto per rendere migliore la pelle ma anche per rilassare la sua mente. La applica sul viso per cinque-dieci minuti, e dopo senza risciacquo la sua pelle sarà super morbida, luminosa e più fresca. Il prossimo step di bellezza di Helena Cuesta è focalizzarsi sulle sue sopracciglia, “sono la cosa più importante per me”, dice la stilista spagnola. Su di loro, Helena utilizza il prodotto dell’Effortless Eyebrow Definer nel colore nº02 Sepia: via così alla fase del make up.

Come la sua skincare, anche il trucco è molto semplice e facile da replicare. Per tutti i giorni, soprattutto per la mattina, Helena Cuesta dopo la skincare inizia a coprire le imperfezioni utilizzando il Touch Éclat Radiante Touch di YSL mentre se deve andare a un evento utilizza la Cipria La Mer con la sua carinissima custodia rosa. Per gli occhi invece sceglie un ombretto color crema, nella tonalità Mink e poi tanto mascara che dà volume e rende le sue ciglia, già naturalmente lunghe, ancora più voluminose con uno sguardo aperto.

Altro step: le labbra. Su di esse la Cuesta, stilista e influencer di moda, opta prima per una matita labbra sui toni del rosa e poi più volte durante la giornata applica la “Generation G in cake” di Glossier per dare loro un tocco più denso e far apparire le labbra più grandi di quelle che ha! Per il suo trucco quotidiano Helena utilizza sempre un balsamo per labbra al gusto di ciliegia. “Me lo ha consigliato un amico ed è buonissimo. Mantiene le mie labbra idratate”.

Helena Cuesta, it-girl, stilista e fondatrice di un marchio di gioielli, vive a Madrid in Spagna dove coltiva la sua passione per la moda e per il design. Sui social Helena è considerata una fonte di ispirazione per milioni di ragazze che si affidano ai suoi consigli di bellezza per uno stile alla moda, ma semplice, sportivo e versatile.

Come visto, la sua skincare è molto semplice ma ben dettagliata, così come il make up abituale. Altro segreto di bellezza della Cuesta, nipote della star spagnola Ana Belen, è illuminare il suo viso e rendere l’incarnato più gradevole utilizzando sulle guance un lip blush sui toni del pesca, che Helena usa sia sulle guance che sulle labbra. Infine, ultimo ma non meno importante, una sorta di evidenziatore, ebbene si per evidenziare il volume delle labbra, altroché filler!

Nella sua routine quotidiana, un posto speciale è riservato ai capelli. Helena Cuesta ha i capelli molto lunghi e a volte difficili da pettinare, ma per questo la stilista utilizza uno shampoo lo rende facile scogliere i nodi anche se lei, di natura, ha capelli lisci. L’it-girl alterna i prodotti, a volte lo shampoo e il balsamo di Le Labo e altre volte il Rice & Wheat Voluminizing Shampoo di Kiehl’s e poi sempre il Miracle Nourish Conditioner di Aussie. E’ tutto, se volete replicare la sua routine è molto semplice come abbiamo visto, l’importante è sempre scegliere i prodotti giusti più indicati al suo tipo di pelle, e tipologia di capelli.