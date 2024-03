Francesca Manzini imitatrice e conduttrice radiofonica, è stata anche al famoso bancone di “Striscia la Notizia”. Ecco la skincare routine della Manzini per curare la pelle.

La skincare routine di Francesca Manzini

Francesca Manzini imitatrice e conduttrice radiofonica, 34 anni, nasce come comica per poi avere successo nel mondo della radio in particolare alla conduzione di “Tutti pazzi per RDS”. La sua carriera è decollata con programmi TV, come Festa Italiana su Rai Uno e Gialappa’s Band. La Manzini è stata anche al bancone di “Striscia la Notizia” con Gerry Scotti dove è tornata anche quest’anno, sempre in veste di conduttrice. Oltre alle doti comiche, Francesca Manzini è nota anche per le sue abilità nel canto e nella danza. Ma come sappiamo della sua cura della pelle, visibilmente curata e al top?

La conduttrice radio e tv ha rivelato alcuni segreti di bellezza che mette in atto ogni giorno per avere una pelle radiosa e luminosa, sopratutto ora che è in televisione con le luci dei riflettori puntati su di lei. “Il mio stile è anni ’60 nel mio concetto di moda, per il carattere mi ritrovo nella “belle epoque”, dice la Manzini. Immancabile la beauty routine mattutina che prevede principalmente pochi step ma scelti con cura. L’imitatrice romana per prima cosa stende una crema idratante di Filorga per distendere il viso e spesso rivela di far ricorso al suo medico chirurgo per iniezioni di filler, e anche rinofiller, “lui è il Michelangelo della bellezza”, dice del suo chirurgo estetico.

La Manzini non ha mai studiato recitazione ma si è avvicinata con naturalezza a questo mondo, con una carriera da autodidatta. Nel tempo ha raccontato come si sia impegnata duramente per perdere dei chili di troppo con cui ha dovuto lottare nel tempo con un passato di disturbi alimentari. Ex concorrente di Amici Celebrities per volere di Maria De Filippi, è stato Carlo Conti a portarla al vero successo televisivo: è con le convincenti esibizioni di Tale e quale show che Manzini si è fatta conoscere dagli italiani.

Francesca Manzini e la skincare routine: segreti della conduttrice

Francesca Manzini, classe 1990, nata a Roma e nota sia in televisione che in radio per le sue abilità di comica, imitatrice di personaggi tv come Mara Venier e Sandra Milo, a 34 anni splende più che mai. Il suo è un passato difficile segnato dall’infanzia turbolenta e poi dai disturbi alimentari come ha rivelato di recente la stessa Manzini n un programma televisivo. Soprattutto l’ha fatto mettendo da parte la sua timidezza e riservatezza per aiutare chi, come lei, ha sofferto o sta soffrendo di problemi con il cibo.

Oggi, a 34 anni, e con una carriera in ascesa ritroviamo la Manzini accanto a Gerry Scotti al famoso balcone di “Striscia la Notizia” ogni sera su Canale 5. Più in forma che mai, dimagrita e con un viso splendente, a favore anche dalla chirurgia estetica, Francesca Manzini ha ammesso di curare molto la sua pelle nella skincare che segue ogni giorno. Pochi ma efficaci step di bellezza che la aiutano a rendere il viso idratato e così anche luminoso, pronto per le luci della ribalta.

In particolare l’imitatrice romana e conduttrice radio dedica attenzione all’idratazione, come primo step, poi passa ai sieri anti-età per prevenire e minimizzare le prime rughe. Infine non può mancare la protezione solare almeno SPF30 o anche più per la sua carnagione chiara e tendente alle macchie cutanee. Il risultato è facile da ottenere e anche alla portata di tutti, infatti, Francesca segue una skincare economica oltre che efficace.