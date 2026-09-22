Il colesterolo è un sterolo essenziale per la costruzione delle membrane cellulari, la sintesi di ormoni steroidei e la produzione di vitamina D. Tuttavia, quando la frazione trasportata dalle LDL (lipoproteine a bassa densità) supera quella HDL (lipoproteine ad alta densità), il rischio di aterosclerosi cresce in modo significativo.

Spesso l’ipercolesterolemia non dà sintomi; viene diagnosticata tramite analisi di sangue di routine. Solo in forme genetiche rare compaiono i tipici xantomi cutanei. Per la maggior parte delle persone il pericolo è legato al rapporto tra LDL e HDL, più che al valore assoluto del colesterolo totale.

Come il corpo gestisce il colesterolo: sintesi, trasporto e regolazione

Il fegato è il principale “fabbricante” di colesterolo: da 600 a 1000 mg al giorno vengono sintetizzati a partire da acetil-CoA, prodotto dalla degradazione di carboidrati, proteine e grassi. L’apporto alimentare proviene soprattutto da cibi di origine animale e, in media, è di circa 300 mg al giorno. Questo squilibrio tra produzione endogena e consumo esterno spiega perché la dieta incida sul valore plasmatico solo per il 10-20 %.

Dopo l’assorbimento intestinale, il colesterolo entra nella circolazione sotto forma di chilomicroni per poi essere rielaborato dal fegato in VLDLIDL e infine in LDL. Queste lipoproteine consegnano il colesterolo ai tessuti periferici. Quando le cellule hanno sufficiente colesterolo, bloccano sia la sintesi interna sia l’assorbimento dalle LDL; in caso contrario, le LDL rimangono in circolazione, generando ipercolesterolemia.

Le HDL svolgono il ruolo opposto: prelevano il colesterolo in eccesso dai tessuti e lo riportano al fegato, dove può essere eliminato sotto forma di bile. Questo “trasporto inverso” è la principale difesa contro l’accumulo arterioso.

Strategie dietetiche e stile di vita per migliorare il profilo lipidico

Una corretta alimentazione non ha lo scopo di annullare il colesterolo, ma di ottimizzare il suo metabolismo. Ridurre le LDL e potenziare le HDL richiede un approccio integrato basato su calorie, qualità dei grassi, fibre, antiossidanti e composti funzionali quali fitosteroli e lecitine.

Scelta dei grassi e degli alimenti consigliati

Limitare i grassi saturi (presenti in carni grasse, burro, latticini interi) e gli acidi grassi trans (trovati in prodotti da forno industriali e fritti) è fondamentale. Al loro posto, privilegiare grassi mono-insaturi e polinsaturi: olio extravergine di oliva, olio di canola, frutta a guscio, semi di lino e pesce azzurro ricco di omega-3. I fitosteroli, contenuti in cereali fortificati e legumi, competono con il colesterolo per l’assorbimento intestinale, riducendo la quantità che arriva al fegato.

Le fibre solubili (avena, orzo, legumi, frutta con buccia) legano i sali biliari e ne favoriscono l’escrezione, costringendo il fegato a produrre più colesterolo per sostituirli, con un effetto discendente sui livelli plasmatici.

Metodi di cottura che preservano i nutrienti

Per mantenere intatti acidi grassi essenziali, vitamine e fitosteroli, è consigliabile cuocere al vapore, in acqua a minima bollitura, in padella con poco olio o al forno a temperatura moderata. Tecniche come la cottura sottovuoto o la vasocottura conservano le proprietà organolettiche senza introdurre prodotti di degradazione.

Al contrario, la frittura profonda, la brasatura intensa, la grigliatura con fumo eccessivo e l’uso di pentole molto calde aumentano la formazione di composti ossidanti e di acidi grassi trans, peggiorando il profilo lipidico.

Attività fisica e altri fattori di stile di vita

Il movimento regolare incrementa la concentrazione di HDL indipendentemente dall’apporto calorico, riducendo così il rapporto colesterolo totale/HDL. Una soglia consigliata è mantenere un indice inferiore a 5 per gli uomini e a 4,5 per le donne. Inoltre, il fumo diminuisce l’HDL e deve essere eliminato per ottenere benefici completi.

Per chi non riesce a normalizzare i valori con dieta ed esercizio, le statine rappresentano la terapia farmacologica più usata; tuttavia, anche in questo caso, una corretta alimentazione permette di ridurre la dose necessaria, limitando gli effetti collaterali.