Ti sei mai trovato a rimuginare sul prossimo snack mentre il piatto è ancora quasi vuoto? Oppure a fissare il frigorifero credendo di dover consumare l’ultimo avanzi, nonostante la pancia sia già soddisfatta? Questi pensieri ricorrenti, che affollano la mente come una radio senza silenzio, sono ciò che la ricerca chiama food noise. Si tratta di un rumore mentale legato al cibo che non si spegne con la sazietà e che può trasformarsi in una fonte di stress psicologico.

Il termine, coniato di recente, è emerso quando i pazienti trattati con farmaci agonisti del recettore GLP-1 come la semaglutide hanno riferito una netta diminuzione di questi pensieri ossessivi. Secondo lo psicologo e nutrizionista Stefano Erzegovesi, «Il food noise è un sintomo». Prima, questo fenomeno veniva percepito come parte integrante della propria identità, generando sensi di colpa; ora, grazie alla terapia, diventa riconoscibile e gestibile.

Evidenze scientifiche e percezione di stigma

Un’indagine pubblicata a su Jama Network Open ha raccolto le testimonianze di trenta soggetti in terapia con farmaci che imitano l’ormone della sazietà. I risultati hanno evidenziato che, oltre al beneficio fisiologico, molti partecipanti avvertono ancora una forte stigma sociale: temono di essere giudicati come chi cerca una “scorciatoia” rispetto a dieta ed esercizio. Alcuni hanno persino preferito dichiarare l’uso del farmaco per il diabete, piuttosto che per la perdita di peso, per evitare occhi critici.

Prevalenza nei disturbi alimentari

Le ricerche preliminari indicano che circa 70% delle persone con obesità sperimenta il food noise. La frequenza sale notevolmente nei soggetti affetti da binge-eating disorder, dove la mancanza di controllo impulsivo è marcata, ma il fenomeno è presente anche in casi di anoressia e bulimia. Erzegovesi lo descrive come un elemento chiave dell’alimentazione disordinata una zona grigia tra una dieta equilibrata e i veri disturbi alimentari.

Come i farmaci GLP-1 influenzano il rumore mentale

I composti della classe GLP-1 tra cui la semaglutide, agiscono nell’intestino simulando l’ormone rilasciato dopo i pasti, generando una sensazione di sazietà precoce. Tuttavia, il loro effetto non si limita al tratto gastrointestinale: raggiungono il cervello e modulano il sistema di ricompensa la cosiddetta “centralina del piacere” responsabile della ricerca di cibi ad alto contenuto calorico. In presenza di un ambiente ricco di stimoli (pubblicità, snack iperprocessati), il food noise si amplifica. I farmaci attenuano questi segnali, rendendo meno potente il richiamo del pacchetto di patatine, senza eliminare completamente il meccanismo di ricompensa.

Strategie non farmacologiche per ridurre il rumore mentale

Stabilire orari fissi per i pasti e limitare gli ultra-processati

Adottare un ritmo alimentare regolare aiuta il cervello a prevedere i momenti di nutrimento, riducendo la tendenza a pensare al cibo continuamente. Allo stesso tempo, diminuire il consumo di biscotti confezionati, patatine in busta e bevande zuccherate limita l’attivazione del circuito di ricompensa.

Garantire un sonno di qualità

Andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora, puntando a sette-otto ore di sonno, attenua i segnali di fame e l’allerta metabolica, contribuendo a domare il food noise.

Praticare attività fisica regolare

L’esercizio fisico stimola il rilascio di endorfine e dopamina in modo naturale, offrendo al cervello una fonte di gratificazione alternativa al cibo e riducendo così l’impulso di cercare conforto alimentare.

Ricorrere a terapie cognitivo-comportamentali

Interventi basati sulla mindfulness e sulla ristrutturazione cognitiva agiscono sulla rimuginazione e sulla regolazione emotiva, insegnando a riconoscere e a interrompere i pensieri intrusivi sul cibo.

La scoperta che farmaci GLP-1 possano smorzare questo rumore fornisce una prova concreta che l’obesità non è solo questione di volontà. Tuttavia, per chi non ha indicazioni farmacologiche, le quattro strategie descritte – regolarità dei pasti, riduzione degli ultra-processati, sonno adeguato, esercizio fisico e terapia cognitivo-comportamentale – rappresentano un percorso pratico per riacquistare il controllo sulla propria mente e sulla propria alimentazione.