Una collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e l’Università di Birmingham ha prodotto uno studio senza precedenti sulla ecografia delle articolazioni. L’obiettivo era chiarire quali cambiamenti ecografici siano realmente patologici e quali, invece, rientrino nella normale variabilità di soggetti sani.

Campione, metodologie e principali risultati

Lo studio ha coinvolto 802 volontari di età compresa tra i 18 e gli 80 anni provenienti da venti centri in tredici paesi diversi (Europa, Sud America, Asia e Medio Oriente). Sono state esaminate più di 28.000 articolazioni includendo polsi, mani (metacarpo-falangee e interfalangee prossimali) e piedi (metatarso-falangee). La valutazione è stata condotta seguendo le linee guida EULAR e il punteggio EULAR-OMERACT analizzando tre parametri chiave: ipertrofia sinoviale, versamento sinoviale e segnale Doppler.

Il 13 % delle articolazioni studiate presentava almeno una anomalia ecografica di grado superiore a zero. La distribuzione delle alterazioni non era omogenea: le prime e seconde articolazioni metatarso-falangee del piede mostravano la maggiore prevalenza. Questo dato dimostra che anche nei soggetti ritenuti “sani” è possibile osservare segni ecografici, ma la loro interpretazione dipende da fattori specifici.

Il ruolo distintivo del segnale Doppler

Il risultato più netto riguarda il segno Doppler indicatore di aumentata vascolarizzazione tipica dei processi infiammatori. Lo studio ha rilevato che, indipendentemente dall’età e dal sito anatomico, la presenza di un segnale Doppler è sempre associata a una condizione patologica. In altre parole, se il flusso sanguigno aumentato è visibile in una piccola articolazione della mano o del piede, si può considerare un chiaro indizio di sinovite o artrite in fase iniziale.

Nuove soglie ecografiche per età e articolazione

Per quanto riguarda i parametri di ipertrofia sinoviale e versamento articolare lo studio ha stabilito valori di riferimento che variano sia in base all’età del paziente sia al tipo di articolazione esaminata. Questo approccio differenziato consente di distinguere più accuratamente i normali cambiamenti dovuti all’invecchiamento o all’artrosi da quelli rappresentativi di una malattia reumatica infiammatoria.

“Quando facciamo un’ecografia per verificare la presenza di sinovite o artrite, alcune piccole alterazioni della membrana sinoviale possono essere già presenti anche in soggetti sani”, spiega la prof.ssa Maria Antonietta D’Agostino. “Per valutare la frequenza di queste alterazioni nella popolazione sana, abbiamo scelto un campione ampio e diversificato, includendo diverse etnie e generi, per identificare quelle che siano veramente specifiche di una patologia infiammatoria all’esordio”.

Implicazioni cliniche per la diagnosi precoce

Grazie a queste nuove soglie, i reumatologi potranno ridurre sia il rischio di diagnosi tardiva di artrite, sia quello di sovradiagnosi in individui senza sintomi. L’accuratezza dell’ecografia risulta superiore a quella della risonanza magnetica o della semplice radiografia, poiché consente di valutare contemporaneamente un gran numero di articolazioni.

Il professor Andrew Filer capo del NIHR Birmingham Biomedical Research Centre, sottolinea che il lavoro è parte del programma OMERACT il quale si occupa di sviluppare e validare strumenti di misurazione in reumatologia. “Questo studio rappresenta il più ampio lavoro internazionale mai realizzato sull’ecografia muscolo-scheletrica e fornisce atlas ecografici dettagliati per il polso e le dita dei piedi, risorse che saranno decisamente utili per la pratica clinica quotidiana”.