Tisana alla camomilla e cumino: le proprietà benefiche

La tisana alla camomilla e cumino è una bevanda ricca di benefici per la salute. Scopriamo quali sono i motivi per berla quotidianamente e vediamo anche come prepararla a casa.

Tisana alla camomilla e cumino per rilassarsi

Uno dei benefici offerti dalla tisana alla camomilla e cumino è di certo la sua capacità straordinaria di portare al rilassamento.

Le proprietà calmanti e rilassanti della camomilla sono infatti note a tutti e per questo sorseggiare la bevanda in questione permette di ridurre lo stress.

Bere una tazza di questa bevanda prima di andare a dormire quindi è davvero utile per avere sonni tranquilli e svegliarsi al mattino completamente riposati.

Tisana alla camomilla e cumino per sgonfiare la pancia

La tisana alla camomilla e cumino è anche molto utile per ridurre il gonfiore alla pancia in modo del tutto naturale.

La camomilla offre un importante proprietà lenitiva sull’intestino e quindi gli conferisce uno stato di benessere riducendo le infiammazioni che possono portare gonfiore.

Il cumino, invece, è naturalmente ricco di sali minerali essenziali per l’organismo quali selenio, calcio, potassio, ferro e magnesio. Questo prodotto contine anche vitamine fondamentali quali vitamina C, vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamina K e vitamina J.

Come preparare la tisana alla camomilla e cumino

Preparare a casa la tisana alla camomilla e cumino è davvero molto semplice e quindi tutti possono farlo senza alcun problema.

Per ottenere questa tisana, mettee quindi i fiori di camomilla in un pentolino di acqua bollente. Lasciate sul fuoco qualche minuto e poi aggiungete anche alcuni semi di cumino. Trascorsi altri pochi minuti, spegnete il fuoco e lasciate in infusione coprendo con un coperchio.

Dopo circa 5 minuti, filtrate il liquido per eliminare i fiori di camomilla e i semi di cucmino.

Bevete dunque la tisana ancora calda per godere a pieno dei suoi benefici.