Tisana alla cannella: ci sono controindicazioni?

La tisana alla cannella è ricca di benefici per l’organismo. Ma quali sono le controindicazioni, se ci sono? Ecco in questo articolo quali sono le gli effetti collaterali di bere la tisana alla cannella.

La tisana alla cannella, gli effetti collaterali

Nonostante le proprietà benefiche della tisana alla cannella, è importante sapere che ci sono effetti collaterali.

La bevanda calda o fredda alla cannella può provocare degli effetti collaterali, quali reazioni allergiche (alla cute o alle mucose), diarrea, tachicardia, sudorazione, convulsioni e depressione.

Esistono diversi tipi di cannella, ricavata dalla corteccia dell’albero Cinnamomum, ma in cucina i più utilizzati sono Ceylon e Cassia.

Si differenziano per la quantità di cumarina che contengono, che se assunta in dosi eccessive, può essere dannosa per reni e fegato.

Se si consuma cannella giornalmente, meglio prediligere la Ceylon che ne contiene di meno. Sui diabetici può provocare ipoglicemia.

Tisana alla cannella in gravidanza

La tisana alla cannella non è consigliata in ogni caso. L’uso eccessivo di tisana alla cannella in gravidanza può stimolare le contrazioni uterine. Ne è sconsigliato l’uso anche in allattamento. Ma è sempre utile consultare prima un medico.

La cannella è una spezia e, come tale, va usata in quantità modeste.

Generalmente si consiglia di non superare i 3 o 4 grammi di cannella al giorno, pari a circa un cucchiaino. Un sovra dosaggio potrebbe portare ad alcune conseguenze, fra cui allergie, irritazioni e problemi al fegato.

Se si utilizza l’olio essenziale puro sulla pelle, si possono verificare reazioni allergiche che portano a manifestazioni di orticaria. È bene tener presente che la cannella può interagire con farmaci.

Nonostante le controindicazioni, la cannella è conosciuta fin dall’antichità.

Inizialmente è stata apprezzata soprattutto per le sue doti antisettiche, negli ultimi anni però diverse ricerche hanno confermato una serie di altri interessanti benefici che questa spezia apporta al nostro organismo. Basta usare equilibrio e moderazione.