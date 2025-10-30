Trapianto Innovativo di Arteria Polmonare all’AOU Sant’Andrea di Roma: Un Passo Avanzato nella Chirurgia Cardiaca

Il 17 luglio scorso, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma, è stata realizzata una procedura innovativa che ha segnato un importante progresso nella lotta contro il tumore al polmone. Per la prima volta nella storia, è stato eseguito un trapianto di arteria polmonare in una paziente di oltre 70 anni affetta da una neoplasia infiltrante, associata all’asportazione dell’intero polmone sinistro.

Questo intervento è stato reso possibile grazie all’intuizione di due giovani chirurghi, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci, che hanno guidato un team di esperti sotto la direzione del Professor Erino A. Rendina, Direttore della Chirurgia Toracica e Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza. L’arteria polmonare trapiantata era stata criopreservata a Barcellona, un passo fondamentale per il successo dell’intervento.

Il contesto dell’intervento

Il tumore al polmone è una delle neoplasie più comuni e letali al mondo, richiedendo spesso interventi chirurgici complessi. In questo caso specifico, la malattia aveva compromesso gravemente l’arteria polmonare sinistra, rendendo necessaria l’asportazione del polmone. Tuttavia, l’innovativo approccio del trapianto di arteria ha aperto nuove possibilità terapeutiche per pazienti in condizioni simili.

Le sfide affrontate

Realizzare un trapianto di arteria polmonare presenta numerose sfide tecniche, come garantire la perfusione sanguigna e la corretta integrazione del tessuto trapiantato. Grazie alla preparazione meticolosa e all’utilizzo di tecnologie avanzate, il team è riuscito a superare queste difficoltà. La criopreservazione dell’arteria ha giocato un ruolo cruciale, permettendo di mantenere intatte le sue caratteristiche biologiche fino al momento dell’intervento.

Il significato dell’intervento

Questo trapianto non rappresenta solo un successo per la paziente, ma segna anche un passo avanti significativo nella chirurgia toracica. La possibilità di trapiantare un’arteria polmonare offre nuove speranze per i pazienti affetti da neoplasie polmonari e altre condizioni critiche. La ricerca continua in questo campo potrebbe portare a ulteriori innovazioni terapeutiche.

Implicazioni future

Il trapianto di arteria polmonare potrebbe diventare una pratica sempre più comune, trasformando il modo in cui si trattano le malattie polmonari. Questo intervento potrebbe non solo migliorare le prospettive di vita per i pazienti, ma anche ridurre la necessità di interventi più invasivi. Le esperienze accumulate dal team dell’Aou Sant’Andrea potrebbero servire da base per ulteriori studi e sviluppi futuri.

Il trapianto di arteria polmonare eseguito a Roma rappresenta un esempio brillante di come l’innovazione e la dedizione possano portare a risultati straordinari nella medicina. La speranza è che questo intervento non sia solo un’eccezione, ma l’inizio di una nuova era nella cura delle malattie polmonari.