C’è chi trova l’anima gemella camminando per strada o in un locale, mentre altri la trovano in rete, perché è possibile trovare l’amore sui siti di incontri. Ecco alcuni consigli su come incontrare la persona giusta.

Trovare l’amore sui siti di incontri è possibile: come incontrare la persona giusta

L’amore si può trovare in qualsiasi circostanza, che sia per strada, in un posto specifico ma anche online sui siti per incontri creati appositamente per far nascere l’amore. È realmente possibile innamorarsi online? Certo che sì. Accade tutti i giorni a centinaia e centinaia di donne.

I social network e i siti di incontri sono un po’ come l’e-commerce. Invece di uscire tu di casa e prenderti la seccatura di andare a fare la spesa, la ordini sul sito a qualsiasi ora del giorno e della notte, ti viene recapitata a domicilio. Tutti questi strumenti che abbiamo a disposizione ci danno la sensazione di avere tutto sotto controllo, mentre sono loro che controllano noi, sotto molto punti di vista.

Ma come incontrare la persona giusta online? L’approccio in rete è diventata una regola della moderna convivenza sociale e chi non sa o finge di non sapere si fa complice di un inganno ipocrita noiosamente anacronistico all’alba del terzo decennio del duemila.

Attualmente i siti di incontri risultano gli strumenti più efficaci per conoscere online ed eventualmente incontrare persone accomunate dalla stessa intenzione: intrecciare nuove relazioni che possano tendere a una certa stabilità oppure limitarsi alla fugacità di un’occasione che abbia il solo obiettivo di bruciare la passione.

Ecco alcuni consigli su come trovare la persona giusta con siti di incontri. Nel corteggiamento online ciò che conta è catturare l’interesse dell’altro nel minor tempo possibile: l’offerta è tanta e tocca ‘sbaragliare la concorrenza’ in modo rapido, efficace, diretto.

La prima cosa su cui puntare è la qualità della fotografia e il testo nella presentazione del profilo deve contenere la descrizione di qualcosa che veramente rappresenti l’utente.

Altro problema è non saper conversare e di non fare attenzione agli errori grammaticali, non rintracciabili in una conversazione dal vivo, ma drammaticamente evidenti in un testo scritto. Fondamentale sapere ascoltare e dedicare alla persona che suscita il nostro interesse del tempo di qualità.

Siti di incontri sull’amore: pro e contro di trovare online la persona giusta

Uno su tre, per un totale di 2,5 milioni di persone, è iscritto ai siti di incontri d’amore che si propongono di aiutare a cercare l’anima gemella proprio perché rappresenta il trend e la modernità.

Sui siti web trovare l’anima gemella diventa più semplice. Esistono anche siti specializzati per cercare un partner con gli stessi interessi e affinità: dal sito di incontri per i ‘nerd’ a quello per gli amanti di Star Trek; dal portale per i fanatici Apple a quello per vegani.

Pro e contro dei siti di incontri. Conoscere qualcuno prima di incontrarlo offre indubbiamente dei grandi vantaggi, a patto che su sia disincantata. Ti senti al sicuro dietro lo schermo e non corri grandi rischi, così come non prendi grandi impegni.

Contro: Comunicare online è semplice, ma possono sfuggirti alcune informazioni che puoi sapere solo se lo vedi di persona. È difficile valutare qualcuno online perché non puoi sapere quanto ti attrae e quanto ti interessa veramente.

Con i siti di incontri per trovare l’amore, la ricerca è moltiplicata anzi infinita. Così diventi esigente e pretendi molto anche se ricambi con generosità. Visto che hai a disposizione un gran numero di candidati vuoi sfruttare appieno la possibilità di contattare un gran numero di candidati.

Ma i contro? Confidi nell’algoritmo e inizi a costruirti l’identikit del prototipo del tuo uomo ideale. Esamini centinaia di schede, controlli migliaia di foto e probabilmente perdi tempo alla ricerca di un uomo ideale che non esiste nella realtà.