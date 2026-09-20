Il Fiaso Run è nato a Udine come nuovo format nazionale della Federazione delle aziende ospedaliere, con l’obiettivo di avvicinare la prevenzione alla vita quotidiana dei cittadini. L’evento, articolato in due giornate, ha riunito istituzioni, comunità scientifica, associazioni e mondo sportivo per promuovere stili di vita salutari e il ruolo attivo delle aziende sanitarie sul territorio.

Il convegno di apertura e le dichiarazioni istituzionali

Sabato 19 settembre, nella Sala Ajace di Palazzo d’Aronco è stato tenuto il convegno “Attività fisica e salute, è ora di muoversi!”. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato che le indicazioni della programmazione sanitaria devono trasformarsi in opportunità concrete per i cittadini. Il presidente di Fiaso, Giuseppe Quintavalle, ha ricordato che le aziende sanitarie non sono solo luoghi di cura, ma anche punti di riferimento per le comunità, facendo riferimento ai buoni indicatori del Friuli-Venezia Giulia sull’attività fisica.

Dati sulla pratica sportiva in Friuli-Venezia Giulia

Secondo la sorveglianza PASSI dell’ISS, nella fascia 2023-il 72,3 % della popolazione regionale rispetta i parametri OMS per l’attività fisica, mentre solo 8 % è sedentario. A confronto, la media nazionale si attesta intorno al 50 % di adulti attivi e al 27 % di sedentari, segnando il Friuli-Venezia Giulia come modello di riferimento per la promozione della salute.

Il Villaggio della Salute e dello Sport in piazza Matteotti

Il cuore dell’iniziativa è stato il Villaggio della Salute e dello Sport allestito in piazza Matteotti per le due giornate. Con più di 3 000 presenze gli stand hanno offerto screening gratuiti, valutazioni dei fattori di rischio e consigli per corretti stili di vita. Tra i partecipanti: famiglie, bambini, anziani e persino i loro cani, in una cornice senza barriere che ha incarnato il messaggio “La prevenzione arriva in città”.

Partner e testimonianze

All’evento hanno collaborato l’Associazione Maratonina Udinese, il servizio volontario Andos Udine, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione Fenice, attiva nella lotta ai disturbi alimentari. Le testimonianze di sportivi di fama come Manuela Di Centa e Venanzio Ortis hanno ribadito che muoversi quotidianamente è la chiave per il benessere evidenziando l’importanza della continuità più che della performance.

Mezza maratona per gli operatori sanitari: risultati e podio

Nel contesto della 26ª Maratonina Internazionale Città di Udine gli operatori sanitari iscritti a Fiaso Run hanno gareggiato nella mezza maratona, dando vita al 1° Campionato nazionale di Mezza Maratona per il personale sanitario. Sono state oltre 1 500 persone a partecipare all’evento sportivo, di cui circa 100 operatori. Il podio maschile è stato concluso da Nicola Battocchio (primo), Piero Todesco (secondo) ed Emanuele Ciotti (terzo). Il podio femminile ha visto vincere Nicoletta Soldà, seguita da Sabrina Dotto e Alessandra Gratton.

Il successo di questa prima edizione ha tracciato una rotta per il futuro: il modello Fiaso Run prevede nuove tappe, con la prossima fermata a Monza nel 2027, dove parteciperà l’IRCCS San Gerardo per ampliare ulteriormente la rete di territori coinvolti nella promozione della salute.