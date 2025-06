Una giornata di sport e inclusione al Bambino Gesù per bambini con disabilità

Immagina una mattina di sole, risate e tanto sport, dove ogni bambino può sentirsi un campione. Questo è esattamente ciò che è accaduto presso la sede di Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, in occasione della ‘Giornata del cuore’. Circa 40 bambini e ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato a quest’evento speciale, dedicato a chi vive con disabilità neuromotoria e sindromi rare. Un’ottima occasione per divertirsi, socializzare e, perché no, sentirsi un po’ più forti!

Un inizio con il botto

La giornata è cominciata con un’esibizione di danza delle scuole del circuito Asso Danza Italia, che ha messo tutti in movimento e scaldato l’atmosfera. E chi non ama una bella danza? Con il ritmo che coinvolgeva ogni partecipante, è stato impossibile non lasciarsi andare. Dopo il riscaldamento, la vera festa è iniziata! I bambini si sono cimentati in diverse attività ludico-sportive, tra cui tiro con l’arco, tiro a segno, calcio e basket integrato. Immagina la gioia nei loro occhi mentre si sfidavano in un tiro a segno: ogni colpo a segno era accolto da applausi e risate, come se avessero vinto una partita di Champions League!

Attività per tutti

Non si è trattato solo di competizione, ma anche di gioco e divertimento. Gli spazi all’aperto erano allestiti con gonfiabili e simulatori, perfetti per il gioco assistito. C’era un’energia contagiosa, come se si fosse in un parco divertimenti, ma con un tocco di magia che solo questi bambini possono portare. E mentre i più piccoli correvano a destra e a sinistra, i genitori potevano godersi momenti di relax, sapendo che i loro figli erano in mani sicure, seguiti da tecnici esperti e operatori del settore.

Premiazioni e donazioni

Un momento particolarmente commovente della mattinata è stato la premiazione simbolica di tutti i bambini presenti. Ognuno di loro ha ricevuto un riconoscimento, un piccolo trofeo di partecipazione che rappresentava non solo il loro impegno, ma anche la loro forza. Inoltre, sono state donate maglie da calcio dai capitani delle squadre del torneo di calcio giovanile Ge.Ga Tournament 2025. Vedere i volti dei bambini illuminarsi alla vista delle maglie è stato un vero colpo al cuore – un gesto che ha reso la giornata ancora più speciale.

Un’iniziativa importante

La giornata è stata promossa da Gesis Italia, un’associazione che si occupa della riqualificazione degli spazi sportivi, e da Gazzetta Regionale. Lo scopo? Offrire ai giovani pazienti del Bambino Gesù l’opportunità di sperimentare attività motorie e sportive adatte alle loro esigenze. Questo evento fa parte di un percorso più ampio di neuroriabilitazione, che annualmente coinvolge circa 1.500 pazienti pediatrici con diverse disabilità. La sede di Palidoro è un punto di riferimento fondamentale, dove si definisce un’attività fisica adattata, personalizzata per ogni bambino. È un luogo dove il gioco diventa un mezzo per superare le proprie limitazioni e scoprire se stessi.

Verso un futuro di inclusione

Concludendo questa bellissima giornata, tutti i partecipanti hanno portato a casa non solo un riconoscimento, ma anche un’esperienza indimenticabile. È incredibile pensare a quanta forza e resilienza ci sia nei bambini. Ogni sorriso, ogni risata, ogni piccola grande vittoria sono un promemoria di quanto sia importante l’inclusione. E chissà, magari da queste esperienze nasceranno i futuri campioni, non solo nello sport, ma nella vita!