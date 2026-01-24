Villaggio Mediterraneo: Scopri l’Esperienza Educativa della Dieta Mediterranea

Dal 24 al 28 aprile 2026, Catanzaro ospiterà un evento unico nel suo genere: Mediterranea Village. Questo progetto innovativo non è solo un festival gastronomico, ma un villaggio interattivo pensato per educare e sensibilizzare il pubblico sulla dieta mediterranea. L’obiettivo principale è rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente, trasformando un concetto teorico in un’esperienza pratica e memorabile.

Il format è stato ideato da Planet Multimedia, un’azienda italiana specializzata nella creazione di eventi educativi. Con un approccio che unisce educazione, divertimento e interazione, Mediterranea Village punta a far vivere ai visitatori una serie di esperienze che li guideranno verso scelte alimentari più sane e consapevoli.

Il progetto e le sue finalità

Mediterranea Village è concepito per essere accessibile a tutti: famiglie, studenti e professionisti. Durante l’evento, i partecipanti potranno apprendere abitudini alimentari salutari, partecipare a giochi interattivi e approfondire tematiche riguardanti la salute e la sostenibilità. La missione è chiara: educare attraverso il divertimento, promuovendo la consapevolezza e valorizzando le eccellenze gastronomiche del territorio.

Attività e coinvolgimento del pubblico

Il villaggio non si limita a presentare informazioni, ma offre un percorso esperienziale. Attraverso attività pratiche, showcooking e quiz, i visitatori diventeranno protagonisti attivi, imparando a conoscere i benefici della dieta mediterranea. Inoltre, è prevista la creazione di un’app dedicata, che permetterà di continuare l’esperienza oltre i giorni dell’evento.

Un evento ricco di ospiti e collaborazioni

Tra i volti noti che parteciperanno a Mediterranea Village figurano il conduttore Alessandro Greco e gli chef Alessandro Circiello e Antonio Franzè, entrambi figure di spicco nel panorama culinario italiano. La presenza di esperti del settore garantirà un alto livello di qualità e professionalità, rendendo l’evento un’importante occasione di crescita culturale per il territorio calabrese.

La valorizzazione dei prodotti locali

Un aspetto fondamentale del Mediterranea Village è la valorizzazione dei prodotti tipici calabresi. L’evento si propone di rafforzare il legame tra il cibo e la cultura locale, promuovendo scelte alimentari sostenibili e responsabili. Attraverso questo approccio, si intende non solo educare il pubblico, ma anche stimolare un sistema economico locale più forte e coeso.

Mediterranea Village rappresenta un’opportunità unica per apprendere, divertirsi e scoprire il valore della dieta mediterranea. Con un programma ricco di attività e la partecipazione di esperti del settore, questo evento si preannuncia come un punto di riferimento per chi desidera migliorare il proprio stile di vita e conoscere più a fondo le tradizioni culinarie della Calabria.