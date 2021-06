La vitamina C, conosciuta anche con il nome di acido ascorbico, è indispensabile per mantenere l’organismo in salute perchè è implicata in numerosi processi biologici e fisiologici. Questa vitamina è anche molto utile in ambito cosmetico, infatti è conosciuta e apprezzata per via dei benefici che regala alla pelle.

Scopriamo insieme quali sono i principali motivi per utilizzarla sul viso.

Vitamina C per ridurre le rughe sul viso

La vitamina C stimola la produzione di collagene e di acido ialuronico e di conseguenza risulta essere molto importante per ridurre le rughe sul viso. Proprio per questo motivo, i prodotti cosmetici per il viso che contengono questa vitamina sono molto utili per mantenere la pelle compatta e per ridurre i cedimenti cutanei.

L’effetto anti-età della vitamina C puù essere sfruttato sia da chi ha già il problema delle rughe, sia da chi desidera prevenirne la comparsa. I sieri e le creme a base di questa sostanza hanno questo beneficio in quanto l’acido ascorbico è un grande antiossidante capace di ridurre l’azione dei radicali liberi che tendono a danneggiare le cellule.

Vitamina C per ridurre le macchie sulla pelle del viso

Vi consigliamo di utilizzare la vitamina C non solo come crema o siero per il giorno o la notte, ma anche come prodotto prima di esporsi al sole. L’acido ascorbico infatti regala un importante scudo contro i raggi UV e previene i danni che questi possono causare.

Si tratta poi di una sostanza in grado di schiarire le macchie scure sul viso rendendole molto meno visibili.

Vitamina C contro i danni dello smog sul viso

La vitamina C è molto utile anche per ridurre in maniera significativa i danni che lo smog e l’inquinamento causano sulla pelle del viso. Proprio per questo motivo chi vive in grandi città dovrebbe utilizzare regolarmente prodotti a base di questa vitamina.