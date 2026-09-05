Corso di yoga estivo a Porto San Paolo: orari e informazioni utili

Immagina di praticare yoga con i piedi nella sabbia, il suono delle onde come sottofondo e lo sguardo perso sull’orizzonte. Questo è ciò che offre il corso di yoga in spiaggia a Porto San Paolo, di fronte all’isola di Tavolara, durante i mesi estivi del 2026.

Un’iniziativa che unisce il benessere fisico e mentale alla bellezza paesaggistica, rendendo ogni sessione un’esperienza unica e rigenerante.

Un corso per tutti, in un luogo incantevole

Il corso di yoga in spiaggia è rivolto a tutti senza limiti di età o livello di preparazione. Le lezioni si tengono presso la spiaggia di Porto San Paolo, un luogo incantevole che offre una vista mozzafiato sull’isola di Tavolara.

L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e inclusivo, dove ognuno può trovare il proprio ritmo e trarre beneficio dalla pratica dello yoga. Le lezioni sono pensate per essere accessibili a tutti, dai principianti agli appassionati più esperti.

Orari e date: un’estate di benessere

Dal 1 luglio al 31 agosto 2026 ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 7:30 alle 8:30 e ogni martedì e giovedì sera dalle 18:30 alle 19:30 la spiaggia di Porto San Paolo si trasforma in un’aula a cielo aperto.

Questi orari permettono di sfruttare al meglio le ore più fresche della giornata, rendendo la pratica dello yoga un momento di relax e rigenerazione, lontano dal calore più intenso del giorno.

Un’esperienza unica nel suo genere

Praticare yoga in spiaggia non è solo un’attività fisica, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il contatto con la natura, il suono delle onde e la brezza marina creano un’atmosfera unica, ideale per ritrovare equilibrio e serenità.

Ogni lezione è pensata per armonizzare corpo e mente, utilizzando tecniche di respirazione, postura e meditazione. Un modo per connettersi con se stessi e con l’ambiente circostante, in un contesto che favorisce il rilassamento e il benessere.

Informazioni pratiche e contatti

Il corso è soggetto a una quota associativa, ma l’accesso è gratuito. Per informazioni sui costi e per prenotare la propria partecipazione, è possibile contattare l’associazione Onda Yoga asd.

Simona è a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 3498043566 o via email all’indirizzo ondayogaasd@.

Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna del benessere, in uno dei luoghi più belli della Sardegna. Il corso di yoga in spiaggia a Porto San Paolo è l’appuntamento ideale per chi cerca relax, natura e una pratica yoga autentica.