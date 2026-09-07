Ferrara Sport Festival 2026: eventi, campioni e attività per tutti

Ferrara si appresta a vivere un weekend indimenticabile dedicato allo sport, alla salute e all’inclusione. Dal 25 al 27 settembre 2026, la città estense ospiterà la seconda edizione del Ferrara Sport Festival un evento che trasformerà strade, piazze e parchi in un’immensa palestra a cielo aperto.

Organizzato in occasione della Settimana Europea dello Sport il festival è promosso dal Comune di Ferrara e vede la partecipazione di oltre 100 associazioni sportive del territorio, che animeranno la città con più di 220 eventi gratuiti. L’obiettivo è promuovere stili di vita sani, abbattere le barriere e creare nuove opportunità di incontro e relazione per tutti i cittadini.

Una cerimonia d’apertura di prestigio

La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 25 settembre alle 17:00 presso la Sala Estense in piazza del Municipio. A condurre l’evento saranno il giornalista Massimo Callegari e la showgirl Justine Mattera madrina del festival. Durante la serata, saranno premiate le eccellenze sportive ferraresi atleti, società e tecnici che hanno contribuito a valorizzare lo sport nella città.

Campioni e ospiti d’eccezione

Il Ferrara Sport Festival 2026 ospiterà numerosi campioni nazionali e internazionali. Tra gli ospiti più attesi ci sono Filippo Pelati pluri medagliato ai recenti Europei di Nuoto a Parigi, e Luca Rambaldi neo Campione Mondiale di Canottaggio nel 4 di coppia. Non mancheranno anche giornalisti di fama nazionale come Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport e Alessandro Mamoli Chief Editor di LBATV.

La Creator Cup Ferrara e lo sport digitale

Un appuntamento imperdibile sarà la Creator Cup Ferrara un torneo di calcio 3vs3 che unisce sport, creator digitali e storytelling. Tra i protagonisti ci sarà l’influencer calcistico ZW Jackson con la cronaca di Massimo Callegari. L’evento si terrà in Piazza Trento Trieste e sarà un’occasione unica per vivere lo sport in modo innovativo e coinvolgente.

Inclusione e sport paralimpico

Una delle caratteristiche distintive del festival è l’attenzione allo sport inclusivo e paralimpico. Venerdì 25 settembre alla Darsena, si terrà l’evento Sport is Live/Life – Ricordando Fabio Falchetti dedicato alle scuole e al coinvolgimento diretto dei giovani. L’iniziativa offrirà l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dello sport paralimpico e scoprire le opportunità offerte dal territorio ferrarese.

Il Villaggio dello Sport e le attività per tutti

Tra le novità della seconda edizione, spicca il Villaggio dello Sport allestito nel Sottomura Baluardi per tutta la durata del festival. Qui, i visitatori potranno cimentarsi in numerose attività sportive e ludiche, tra cui arco storico, lasertag, tchoukball, pesca, spada, freccette e educazione cinofila. Non mancheranno anche proposte per i più piccoli, come la gimcana in bicicletta, e per gli adulti, con ginnastica funzionale e altre attività motorie.

Il messaggio del Ferrara Sport Festival 2026 è chiaro: lo sport non ha età. Per questo, il programma dedica uno spazio importante alla Terza Età con un ricco calendario di attività accessibili e pensate per promuovere movimento, socializzazione e benessere psicofisico per gli over 60. Ginnastica dolce, camminate, nordic walking, yoga, ginnastica posturale, ballo, difesa personale, arco e pallamano si affiancheranno a proposte più ludiche e ricreative come bocce, giochi da tavolo, bridge, burraco e scacchi.

Ferrara si prepara a vivere tre giorni intensi di sport, movimento e inclusione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dello sport e per chi vuole scoprire nuove passioni in un contesto di divertimento e condivisione.