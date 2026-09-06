Inter-Napoli 3-2: la clamorosa rimonta nerazzurra con Lautaro Martinez e Thuram

Il 5 settembre 2026, San Siro ha ospitato una delle partite più emozionanti della stagione di Serie A. L’Inter, reduce da due vittorie consecutive, ha affrontato il Napoli in una sfida che ha visto i nerazzurri rimontare da 0-2 a 3-2, grazie alle reti di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

La partita ha visto un inizio equilibrato, con entrambe le squadre che hanno creato occasioni da gol. Il Napoli ha preso il comando nel secondo tempo con i gol di Matteo Politano e Rasmus Hojlund sfruttando alcune disattenzioni difensive dell’Inter. Tuttavia, i nerazzurri non si sono arresi e hanno trovato il pareggio con Lautaro Martinez che ha segnato il primo gol al 56′ e il decisivo al 90′.

La rimonta dell’Inter

Dopo essere andati sotto di due gol, i nerazzurri hanno mostrato grande carattere e determinazione. Al 56′, Lautaro Martinez ha riaperto la partita con un tap-in da zero metri, sfruttando un assist di Federico Dimarco. Poco dopo, Marcus Thuram ha pareggiato con un colpo di testa potente e preciso, su cross di Carlos Augusto.

Nel finale, la partita è entrata in una fase frenetica, con occasioni da gol su entrambi i fronti. L’Inter ha avuto la meglio grazie alla freddezza di Lautaro Martinez che ha segnato il gol vittoria al 90′ su sviluppi di corner. Il Napoli, invece, ha sprecato alcune occasioni clamorose, tra cui un palo di Thuram e un’occasione divorata da Frank Anguissa.

Le polemiche arbitrali

La partita è stata anche segnata da alcune polemiche arbitrali. Lautaro Martinez è stato protagonista di due episodi controversi: una gomitata a Rafa Marin e un’esultanza vietata dopo il gol del 3-2. In entrambi i casi, l’arbitro Sozza e il Var non hanno ravvisato alcuna infrazione, suscitando le proteste del Napoli.

Secondo il regolamento, un calciatore deve essere ammonito se si avvicina agli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza o si arrampica sulla recinzione. Lautaro Martinez ha festeggiato il suo gol salendo sulla balaustra e andando a festeggiare con i tifosi, un’azione che avrebbe dovuto portare all’ammonizione e,

Le formazioni e le scelte tattiche

L’Inter ha schierato un 3-5-2 con Josep Martinez in porta, BisseckAkanji e Bastoni in difesa, Diouf e Dimarco come quinti e BarellaZielinski e Sucic a centrocampo. In attacco, Esposito e Lautaro Martinez.

Il Napoli ha risposto con un 4-3-3 con Meret in porta, protetto da Di LorenzoRrahmaniMarin e Spinazzola. A centrocampo, AnguissaLobotka e Vergara mentre in attacco Politano e Alisson Santos a supporto di Hojlund.

La partita ha visto diversi cambi, con Chivu che ha inserito Thuram e Jones al posto di Esposito e Sucic mentre Allegri ha fatto entrare De BruyneNeresBadiashile e Gilmour per cercare di ribaltare il risultato.

Con questa vittoria, l’Inter mantiene il ruolino di marcia perfetto, mentre il Napoli incassa la seconda sconfitta consecutiva. La partita ha mostrato tutto il carattere e la determinazione dei nerazzurri, che hanno saputo ribaltare un risultato apparentemente compromesso.