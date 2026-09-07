US Open 2026: Taylor Fritz avanza senza intoppi al secondo turno

Gli US Open 2026 hanno visto un inizio promettente per Taylor Fritz, il numero 10 del mondo e finalista nel 2024. Il tennista americano ha dimostrato tutta la sua forza e determinazione nel primo turno, superando la wild card Darwin Blanch con un punteggio netto di 6-3, 6-2, 6-4.

Il match, durato 102 minuti, ha mostrato la superiorità tecnica di Fritz, che ha mantenuto un servizio impeccabile con 14 ace e un solo doppio fallo. La sua precisione e la sua capacità di mantenere la pressione sull’avversario sono state determinanti per la vittoria.

Un esordio senza intoppi per Taylor Fritz

Il primo set ha visto Fritz prendere il controllo fin dall’inizio, ottenendo il break decisivo nel sesto game. Nonostante qualche momento di incertezza, Fritz ha mantenuto la calma e ha chiuso il set con un solo punto perso sulla prima di servizio. Il secondo set è stato ancora più convincente, con Fritz che ha ottenuto due break consecutivi, dimostrando una padronanza assoluta del gioco.

Nel terzo set, Blanch ha tentato una reazione, salvando tre palle break nel primo turno di battuta. Tuttavia, Fritz ha mantenuto la concentrazione, salvando due palle del contro break e chiudendo il set con autorità. La sua prestazione è stata caratterizzata da una realizzazione del 91% delle prime di servizio e nessun break subito.

Prospettive future e sfide imminenti

Con questa vittoria, Taylor Fritz si prepara ad affrontare Mattia Bellucci al secondo turno. Bellucci ha superato l’ungherese Zsombor Piros nel suo match di esordio, ma si trova di fronte a una sfida molto più ardua con Fritz. L’ultimo statunitense a vincere il torneo è stato Andy Roddick 23 anni fa, e Fritz sembra essere il candidato più forte per riportare il titolo a casa.

La prestazione di Fritz ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi americani, che vedono in lui una reale possibilità di vittoria. Con l’assenza di Jannik Sinner e le incognite intorno a Carlos Alcaraz, Fritz è uno dei principali pretendenti al titolo e intende dimostrare di meritarsi questa opportunità.

Altri risultati italiani agli US Open 2026

La giornata è stata a tinte alterne per gli altri tennisti italiani. Lorenzo Musetti è stato eliminato dall’australiano Dane Sweeny in quattro set, mentre Luciano Darderi ha avuto la meglio sull’australiano Schoolkate, sempre in quattro set. Flavio Cobolli, testa di serie numero 5, ha avuto una prestazione altalenante, ma è riuscito a superare il ceco Svrcina.

Darderi, in particolare, ha dimostrato grande resilienza e determinazione, rispettando il suo rito del caffè espresso durante il match. La sua vittoria ha dato un po’ di ossigeno al tennis italiano a New York, anche se la strada verso la vittoria finale rimane in salita.