Nutrizione, idratazione e recupero: piano di 4 settimane per correre, nuotare e allenarsi meglio

Chi corre, nuota o si allena in palestra sa che l’allenamento non basta: la differenza la fa il timing dei macronutrienti un’idratazione mirata e un recupero strutturato. Unire questi tre pilastri permette di allenarsi con costanza, ridurre i cali di energia e limitare gli stop per piccoli infortuni. Qui sotto una guida operativa con esempi concreti e un piano di 4 settimane per costruire abitudini solide.

Il focus non è aumentare il volume a tutti i costi, ma sincronizzare carboidratiproteine e liquidi con il carico di lavoro e con i giorni di scarico. Una gestione ordinata del sonno, dei micro-allenamenti di mobilità e di alcune pratiche di recupero fa il resto, sia per chi prepara una 10K, sia per chi punta a vasche fluide o progressioni di forza in sala pesi.

Timing dei macronutrienti: cosa, quanto e quando

Prima di allenarsi, la priorità sono i carboidrati facilmente digeribili per sostenere l’intensità e una quota moderata di proteine per limitare il danno muscolare. L’obiettivo è arrivare allo start con glicogeno adeguato e senza stress gastrointestinale. Dopo, serve una finestra di 1-2 ore per ripristinare glicogeno e avviare la sintesi proteica, combinando carboidrati ad alto indice con proteine ad alto valore biologico.

Indicazioni pratiche: per sedute di 45-75 minuti, puntare a 0,5-1 g/kg di carboidrati pre allenamento; oltre i 75-90 minuti, inserire assunzione durante la sessione. Nel post, 0,3 g/kg di proteine con 1-1,2 g/kg di carboidrati. Nei giorni leggeri si può concentrare più fibre e grassi “buoni”; nei giorni intensi, privilegiare fonti a basso residuo per ridurre pesantezza.

Idratazione intelligente: prima, durante, dopo

La disidratazione compromette la termoregolazione aumenta la percezione dello sforzo e rallenta i tempi in palestra, in corsa e in vasca. Arrivare già idratati è la prima regola: 5-7 ml/kg nelle 3-4 ore precedenti, poi piccoli sorsi nel pre-partenza. Durante, la strategia dipende da durata, temperatura e sudorazione: reintegrare sodio e carboidrati aiuta a mantenere la performance e a prevenire crampi.

Dopo la seduta, pesarsi prima e dopo consente di stimare il deficit di fluidi: reintegrare 125-150% del peso perso nelle 2-4 ore successive. Nei giorni doppi o con allenamenti ravvicinati, usare bevande con sodio e carboidrati accelera il rientro all’omeostasi e supporta le sedute successive senza accumulare fatica residua.

Tabelle rapide: pre/durante/post per corsa, nuoto e palestra

Gli esempi seguenti sono indicativi e vanno adattati a tolleranza individuale, orari e durata. L’obiettivo è dare schemi operativi semplici da replicare con consistenza e variazioni minime per testare cosa funziona meglio.

Momento Corsa (60-75’) Nuoto (45-60’) Palestra forza (60’) Pre (2-3 h) Riso + pollo magro; 500 ml acqua; frutta Pasta semplice + olio; 500 ml acqua Patate + uova; 400-500 ml acqua Pre (30-45’) Banana o gel; 200 ml acqua Toast bianco + miele; 200 ml acqua Yogurt + miele; 200 ml acqua Durante 30-45 g CHO/h + 400-600 ml/h con sodio Bevanda isotonica al bordo, piccoli sorsi Acqua; BCAA opzionali se a digiuno Post (0-60’) Shake 20-30 g proteine + frutta; acqua Latte al cacao o smoothie; snack salato Panino tacchino + frutta; acqua + sodio

Piano base di 4 settimane: progressioni e carico

Il piano seguente integra allenamento, nutrizione e idratazione con aumenti graduali. È pensato per chi ha già 2-3 sedute a settimana e vuole stabilità. Usare l’RPE (percezione dello sforzo) e la variabilità della frequenza cardiaca se disponibile per calibrare i giorni.

Settimana 1: 3-4 sedute totali. Corsa 2x (1 facile, 1 progressivo 6×2’ medio), nuoto 1x tecnica + andature, palestra 1x full-body. Carbo pre allenamento 0,5 g/kg; test bevanda con sodio.

Settimana 2: 4 sedute. Corsa 2x (ripetute brevi 8×200 m), nuoto 1x ritmo costante 1.5-2 km, palestra 1-2x full-body. Aumentare CHO a 0,7-1 g/kg nei giorni intensi; introdurre 20-30 g CHO durante se >70’.

Settimana 3: 4-5 sedute. Corsa 1 lungo 75-90’, nuoto 1x intervalli 10×100 m, palestra 2x (spinta/trazione). Carico di carboidrati il giorno prima del lungo; 30-45 g CHO/h durante; reintegro post con 1-1,2 g/kg CHO.

il giorno prima del lungo; 30-45 g CHO/h durante; reintegro post con 1-1,2 g/kg CHO. Settimana 4 (scarico attivo): ridurre volume -30/40%. Mantenere 1 stimolo qualità leggero per disciplina. Focus su recupero sonno e mobilità; mantenere proteine 1,6-2 g/kg.

Strategie anti-infortunio che funzionano

Tre leve concrete: 1) progressione dei carichi con limite del +10%/settimana su volume o tonnellaggio; 2) routine di mobilità e pre-attivazione 8-12 minuti prima di ogni sessione; 3) sonno e recupero programmati. Un giorno cuscinetto tra sedute dure della stessa area (gambe/gambe) riduce il rischio di overuse.

In pratica: alternare superfici nella corsa, curare la posizione in vasca con esercizi tecnici e gestire i fondamentali in sala (squat, stacco, spinta) con margine RIR 1-3 nelle settimane di carico. Integrare scarpe e attrezzatura in modo graduale, monitorando eventuali segnali precoci di sovraccarico locale per intervenire con scarico mirato.

Checklist settimanale: nutrizione, liquidi, recupero

– Nutrizione: pianificare 2 pasti ad alto contenuto di carboidrati nei giorni intensi; distribuire proteine in 3-4 quote da 0,3-0,4 g/kg; grassi moderati. – Idratazione: colore urine chiaro, 5-7 ml/kg pre, 400-600 ml/h durante (caldo di più), 125-150% del peso perso nel post. – Recupero: 7,5-9 ore di sonno; 10-15’ di mobilità respirata dopo sedute dure; 1 giorno facile ogni 2-3 duri.

Tenere un log semplice con RPE, qualità del sonno, peso pre/post e note digestive permette di aggiustare il timing dei nutrienti, il volume di liquidi e l’intensità. Piccoli aggiustamenti, applicati con coerenza, si traducono in continuità e progressi misurabili.