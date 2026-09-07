OnDance a Milano: danza, musica e condivisione dal 11 al 13 settembre

Milano si appresta a vivere un fine settimana all’insegna della danza e della felicità. Dal 11 al 13 settembre, il Castello Sforzesco e Parco Sempione ospiteranno OnDance l’evento ideato da Roberto Bolle che celebra il potere della danza come strumento di benessere e condivisione.

Quest’anno, il tema centrale è proprio la felicità intesa come risultato del movimento condiviso e delle emozioni che la danza sa regalare. Un messaggio che trova eco nella collaborazione con Pastificio Rana partner storico dell’iniziativa.

Le Gioiaverde Class: danza per tutti

Tra le novità di quest’anno, le Gioiaverde Class lezioni gratuite di danza pensate per avvicinare il pubblico a stili come ModernK-Pop e Hip Hop. Un’opportunità per migliorare la coordinazione e scoprire il piacere di muoversi a ritmo di musica, indipendentemente dal livello di preparazione.

La Marcia di OnDance: un flusso di energia collettiva

Il momento clou dell’evento sarà la Marcia di OnDance una celebrazione collettiva che vedrà 2.000 ballerini di 30 stili diversi attraversare il cuore di Milano. Un percorso di 1,5 km che unisce musica e movimento, trasformando la città in un palcoscenico vivente.

Il percorso e la coreografia

La marcia partirà da Piazza del Cannone, alle spalle del Castello Sforzesco, e si snoderà attraverso il parco e il castello. I partecipanti dovranno registrarsi a partire dalle 16.00 e seguiranno un percorso guidato dalla musica, alternando momenti coreografati a sequenze di brani di generi diversi.

La coreografia ufficiale di OnDance, ideata da Stefania Ballone sarà il filo conduttore del percorso, intervallata da una playlist che rappresenta i vari stili di danza presenti. Ogni ballerino potrà esprimere il proprio stile con l’abito più rappresentativo, in un tripudio di colori e movimenti.

Nutrire il corpo e lo spirito

Dopo la marcia, i partecipanti saranno invitati a un momento di convivialità offerto da Pastificio Rana. Un’occasione per rigenerarsi, scambiare emozioni e celebrare l’amicizia, in linea con il messaggio di condivisione e gioia che caratterizza l’evento.

Come sottolinea Gian Luca Rana Amministratore Delegato di Pastificio Rana, sostenere OnDance significa promuovere la gioia di stare insieme, la passione per la bellezza e il desiderio di nutrire il talento.

Per partecipare a OnDance, è possibile consultare il programma completo e iscriversi alle lezioni o alla marcia visitando il sito ufficiale di OnDance.