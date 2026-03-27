Alassio tra musica e mountain bike: concerto Miserere Mei Deus e 17ª Gran Fondo Muretto

Alassio si prepara ad ospitare due eventi che, pur diversi per natura, richiamano partecipazione e attenzione: da un lato una serata di riflessione liturgica, dall’altro una storica prova di mountain bike. La Chiesa Santa Maria Immacolata sarà teatro del concerto-meditazione Miserere Mei Deus, mentre le colline intorno alla baia accoglieranno la Gran Fondo Muretto di Alassio, giunta alla sua 17ª edizione. Entrambe le iniziative mettono in luce l’energia culturale e sportiva della città, offrendo momenti rivolti a pubblici differenti ma ugualmente numerosi.

Il racconto degli eventi passa per interpreti, percorsi e organizzazione: la proposta musicale recupera un testo storico di forte intensità, eseguito dalla Corale San Francesco con il supporto dell’organo del M° Giorgio Piovano, mentre la competizione mountain bike presenta un tracciato classico di 35 km con 1.300 metri di dislivello e un cast di atleti che promette confronto agonistico. Di seguito, dettagli su contenuti, significato, logistica e partecipazione.

Concerto-meditazione: il programma e il contesto

La serata dedicata al Miserere Mei Deus è fissata per sabato 28 marzo alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria Immacolata in Piazza San Francesco. L’esecuzione prevede l’interpretazione dell’Ufficio della Passione, un ciclo composto da quindici salmi che San Francesco d’Assisi costruì intrecciando versetti dell’Antico e del Nuovo Testamento: si tratta di un testo concepito per la riflessione sulla Passione di Cristo. L’accompagnamento all’organo curato dal M° Giorgio Piovano offrirà alla liturgia un’impronta musicale meditativa, capace di sostenere la preghiera comunitaria.

Il valore storico e spirituale

Questo appuntamento si inserisce nell’Anno Giubilare francescano, che celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, e rappresenta un’occasione per riscoprire la dimensione contemplativa del santo. La proposta unisce musica sacra e testo liturgico in un percorso che mira a coinvolgere sia chi cerca un momento di raccoglimento sia gli appassionati di patrimonio religioso e musicale. L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata – Frati Cappuccini, in collaborazione con l’Associazione Amici del Borgo Coscia e con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio.

Gran Fondo Muretto di Alassio: formato, partecipanti e impatto

La GF Muretto di Alassio torna per la sua 17ª edizione, consolidandosi come tappa di rilievo nel calendario mtb ligure e nazionale. L’evento apre il circuito Nord Ovest Mtb e risulta valido anche per la Coppa Lombardia, attirando abbonati ai due circuiti e numerosi iscritti singoli: oltre 150 partecipanti erano già registrati a una settimana dalla gara. Il percorso propone 35 km e 1.300 metri di dislivello, sviluppati sui sentieri che circondano la baia, con la lunga salita verso la cima del Monte Pisciavino spesso decisiva per le sorti della classifica.

Atleti, servizi e programma collaterale

Tra i protagonisti figurano nomi di spicco come l’ex campione italiano Marathon Diego Rosa, la formazione Scott Racing e la squadra Race Mountain Folcarelli, che schiera anche l’azzurro di ciclocross Antonio Folcarelli. La partenza è fissata alle ore 10 dal Muretto di Alassio in Via Dante, mentre l’arrivo è sulla spiaggia di levante; tuttavia, il fulcro logistico sarà in Piazza Partigiani con il village operativo già dal sabato mattina alle 10.00. Nell’area saranno disponibili animazione, street food, un concerto della Ludwig Band previsto per le 18:00 e, a seguire, il tradizionale pasta party con le premiazioni.

Iscrizioni, logistica e informazioni pratiche

Le iscrizioni alla gara sono ancora aperte: la quota è di 35 euro fino a venerdì, con aumento a 40 euro nel weekend. Il ritiro di numeri e pacchi gara è programmato per sabato dalle 15:30 alle 19:30 e domenica dalle 7:00 alle 9:30. L’organizzazione, coordinata da Alassioxfun Asd insieme a partner locali, mette in campo servizi pensati per gli atleti e per il pubblico, valorizzando la rete sentieristica curata dalla società partecipata Gesco con il supporto del CLT e della Rete di Destinazione Alassio.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, ha sottolineato come la manifestazione generi una ricaduta positiva per la città, ringraziando associazioni e sponsor che contribuiscono alla riuscita dell’evento. Per ulteriori dettagli e iscrizioni è disponibile il sito dell’organizzazione: https://www.bikealassio.it/, che fornisce mappe del percorso, regolamenti e informazioni logistiche per atleti e accompagnatori.