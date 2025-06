Almaviva Santé acquisisce Villa Letizia: una nuova era per la sanità privata abruzzese

Immagina di svegliarti un giorno e scoprire che la tua clinica di fiducia è stata acquistata da un gigante internazionale. Sì, è proprio quello che è successo a Villa Letizia, la storica casa di cura di Preturo, che ora è sotto la guida di Almaviva Santé, un colosso francese con una reputazione che fa invidia! Dopo oltre trent’anni di gestione da parte di Enrico Vittorini, un imprenditore romano che ha fatto dell’Aquila la sua seconda casa, la clinica sta per intraprendere un viaggio affascinante verso un futuro di nuove opportunità.

Un passaggio di consegne significativo

Il fondatore ha ufficialmente ceduto la clinica e la sua struttura per anziani collegata, Villa Dorotea, al gruppo Almaviva. Questo non è solo un cambio di gestione, ma un vero e proprio passaggio di consegne che rappresenta un coronamento di un percorso imprenditoriale e umano. Vittorini, che ha dedicato decenni a far crescere e valorizzare la clinica, ha dichiarato: “Lascio Villa Letizia in mani solide, competenti e internazionali”. Un’affermazione che trasmette una fiducia incrollabile nel futuro della struttura.

Almaviva Santé: un colosso in espansione

Ma chi è Almaviva Santé? Con oltre 40 strutture e 5.000 dipendenti, questo gruppo è uno dei leader nel settore ospedaliero privato in Europa. La scelta di espandere le proprie operazioni in Italia, e in particolare in Abruzzo, è stata ben ponderata. Villa Letizia è una struttura d’eccellenza che non solo offre servizi di alta qualità, ma contribuisce anche significativamente all’economia locale, generando annualmente oltre 10 milioni di euro a favore della Asl provinciale dell’Aquila.

Il futuro di Villa Letizia

Vittorini ha anche rassicurato i dipendenti sul mantenimento dei livelli occupazionali, un aspetto cruciale per la comunità locale. La presenza di Almaviva in Abruzzo non solo rappresenta un’opportunità per la clinica, ma è anche un segnale forte: la sanità privata abruzzese si apre al mondo! Il nuovo gruppo ha promesso di valorizzare ulteriormente l’eccellenza della struttura, portando innovazioni e miglioramenti che beneficeranno sia i pazienti che il personale.

Una nuova era per la sanità abruzzese

In un momento in cui il settore sanitario è sotto pressione, l’arrivo di un attore internazionale come Almaviva potrebbe rappresentare una boccata d’aria fresca. La sanità privata abruzzese si sta preparando a un cambiamento che potrebbe influenzare positivamente le vite di molti. E chissà, forse questo è solo l’inizio di una storia di successo che potrebbe portare Villa Letizia a diventare un modello da seguire in tutta Italia. Un futuro luminoso si profila all’orizzonte e, come direbbe qualcuno, le migliori avventure iniziano sempre con un cambio di rotta!