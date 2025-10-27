Antibiotici in Italia: gli esperti avvertono dei pericoli dell’uso scorretto

In Italia, il panorama delle infezioni urinarie presenta una situazione allarmante. Ogni anno, oltre 750.000 persone sono colpite da queste patologie, con un incremento annuale del 18%. Questo fenomeno è in gran parte attribuibile all’uso inappropriato degli antibiotici, che interessa fino a quattro pazienti su dieci.

Il problema dell’autogestione delle infezioni urinarie

Giuseppe Carrieri, presidente della Società Italiana di Urologia, ha sottolineato come molti pazienti tendano a gestire le proprie infezioni in autonomia. Spesso, a causa della natura recidivante delle infezioni urinarie, i pazienti ricorrono a farmaci già prescritti senza consultare il medico. Questo comportamento può risultare rischioso, soprattutto quando si utilizzano antibiotici non adeguati per la situazione attuale.

Conseguenze dell’autogestione

Il ricorso agli antibiotici senza una corretta indicazione medica non solo risulta inefficace, ma contribuisce anche allo sviluppo di resistenze agli antibiotici. L’uso di farmaci per infezioni non batteriche rappresenta un errore comune, con ripercussioni negative sulla salute generale dei pazienti. Gli esperti consigliano di evitare l’autogestione e di consultare sempre il proprio medico per ricevere un trattamento adeguato.

La resistenza antibiotica: una minaccia crescente

La resistenza agli antibiotici rappresenta un fenomeno sempre più allarmante nell’ambito urologico. Attualmente, si stima che tra il 30% e il 50% dei ceppi di Escherichia coli sia resistente ai farmaci comunemente prescritti per le infezioni urinarie. Questa situazione è ulteriormente aggravata dall’uso prolungato di cateteri urinari in pazienti ospedalizzati, che aumenta il rischio di contrarre infezioni da batteri multiresistenti.

Statistiche preoccupanti

Circa il 50% dei batteri identificati nei pazienti affetti da infezioni ricorrenti mostra resistenza ad almeno tre diverse classi di antibiotici. Questo scenario costituisce una seria sfida per gli operatori sanitari, i quali devono affrontare l’inefficacia dei trattamenti tradizionali.

Iniziative e soluzioni in corso

In risposta a questa crisi, la SIU ha avviato diverse iniziative per sensibilizzare medici, farmacisti e pazienti sull’uso corretto degli antibiotici. Sono stati implementati programmi di antibiotic stewardship in vari centri italiani, dimostrando la possibilità di ridurre le prescrizioni inappropriate senza compromettere la sicurezza dei pazienti.

Ricerca di alternative terapeutiche

Un passo significativo è la collaborazione con farmacologi per la ricerca di nuove molecole da utilizzare come alternative agli antibiotici tradizionali. Inoltre, l’emergere di nuovi biomarcatori per la diagnosi precoce delle infezioni urinarie rappresenta una speranza concreta per migliorare la gestione clinica di queste patologie.

La lotta contro l’uso improprio degli antibiotici e la crescente resistenza ad essi richiede un approccio coordinato da parte di tutti gli attori coinvolti nella salute pubblica. È fondamentale promuovere l’educazione e la consapevolezza per affrontare questa sfida e garantire un futuro più sano.