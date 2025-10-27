Maurizio Pace assume la presidenza dell’Enpaf: Novità e Prospettive

Il mondo della previdenza e assistenza per i farmacisti italiani si prepara a una nuova era con l’elezione di Maurizio Pace come nuovo presidente dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (Enpaf). Questa nomina, avvenuta durante la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione, segna un momento di svolta significativo per l’ente, che si propone di affrontare le sfide attuali con rinnovato vigore.

La riunione si è tenuta il 22 ottobre, e in questa sede, oltre a Pace, è stato nominato anche Eugenio Leopardi come vicepresidente. L’elezione del nuovo consiglio, composto da esperti del settore, è stata accolta con entusiasmo e speranza per il futuro della comunità farmacistica italiana.

La visione di rinnovamento di Maurizio Pace

In un’intervista rilasciata a margine della sua elezione, Maurizio Pace ha evidenziato l’importanza di un rinnovamento profondo nell’approccio dell’Enpaf. Il suo obiettivo principale è quello di garantire una gestione previdenziale che ascolti realmente le necessità dei farmacisti, creando un dialogo costante con tutti gli iscritti. “Vogliamo avviare un processo di riforma che rafforzi il patto di fiducia tra le generazioni della nostra categoria”, ha dichiarato Pace.

Un impegno per la sostenibilità economica

Pace ha inoltre sottolineato l’intenzione di garantire un equilibrio e una stabilità economica nell’ambito delle prestazioni previdenziali. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui le aspettative degli iscritti non sempre coincidono con le reali capacità dell’ente. “È fondamentale che l’Enpaf non solo protegga gli interessi di chi è già in pensione, ma anche che si faccia promotore di iniziative per attrarre i giovani verso una costruzione previdenziale consapevole”, ha aggiunto.

Il supporto della comunità professionale

Il nuovo presidente ha ricevuto congratulazioni da parte di figure di spicco nel settore. Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Francesco Cannavò e vicepresidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), ha elogiato l’elezione di Pace, sottolineando la sua lunga esperienza e dedizione alla professione. “La sua nomina è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto in favore di tutti i farmacisti”, ha commentato Lettieri.

Il ruolo cruciale dell’Enpaf

D’Ambrosio Lettieri ha descritto l’Enpaf come un pilastro fondamentale per l’identità professionale dei farmacisti. Ha espresso fiducia nel fatto che il nuovo consiglio sarà in grado di affrontare le trasformazioni del settore sanitario con competenza e responsabilità, continuando a garantire equità e sostenibilità nel sistema previdenziale.

Con queste nuove nomine, l’Enpaf si prepara a un futuro che si preannuncia ricco di sfide e opportunità. Maurizio Pace, con la sua visione innovativa, intende rendere l’ente un punto di riferimento per tutti i farmacisti, dai titolari ai collaboratori, passando per i professionisti ospedalieri e liberi professionisti. L’obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo che soddisfi le diverse aspettative della comunità.