Immagina di poterti concedere una pausa completa dal ritmo frenetico, senza orari stringenti né obblighi, semplicemente respirando e lasciando che il corpo si ristori in un contesto naturale. Il ritiro proposto da Pasithea yoga si svolge in una villa privata arroccata sulle dolci alture di Amarante, nel nord del Portogallo, e offre sei giorni dedicati al rilassamento profondo al pranayama e a una cucina leggera e nutriente.

Programma giornaliero: yoga, camminate e momenti di tregua

Ogni mattina, alle ore 7, gli ospiti si radunano nella zona studio della villa per una sequenza di yoga al sorgere del sole. La pratica è pensata per essere dolce e graduale, favorendo l’allineamento della colonna e l’apertura del respiro. Subito dopo, alle 8.30, è servita una colazione a base di prodotti locali, frutta fresca e cereali integrali, così da fornire l’energia necessaria per le attività successive.

Mattina: risveglio con yoga al sorgere del sole

Le lezioni mattutine, condotte da insegnanti certificati, alternano asane statiche a movimenti fluidi, permettendo a corpo e mente di svegliarsi in armonia. Dopo la pratica, i partecipanti possono scegliere se proseguire con una breve camminata guidata tra le colline della Serra do Marão dove il paesaggio si apre su vallate punteggiate da fiori selvatici, o semplicemente godersi un caffè nel giardino, lasciando che il silenzio faccia da sottofondo.

Pomeriggio: libertà, piscina e escursioni guidate

Il tempo pomeridiano è volutamente flessibile. A partire dalle 13, gli ospiti si ritrovano per un pranzo alfresco a base di insalate, legumi e piatti a base di pesce locale, consumati sotto l’ombra degli ulivi. Dopo il pasto, l’opzione più apprezzata è la nuotata nella piscina a sfioro che si affaccia sulla valle, ma è altrettanto possibile dedicarsi alla lettura, al journaling o partecipare a una camminata guidata di un’ora lungo i sentieri panoramici, accompagnati da racconti sulla flora e fauna portoghese.

Sera: yoga al tramonto e cena sotto le stelle

Alle 18.30, il gruppo si riconduce nella zona terrazza per una sessione di yoga al tramonto dove la luce dorata accarezza la campagna e crea un’atmosfera quasi meditativa. Terminata la pratica, alle 20.00, tutti siedono attorno a lunghi tavoli di legno per una cena servita all’aperto, caratterizzata da piatti a km 0, vino locale e conversazioni leggere. La serata si conclude con la possibilità di osservare le stelle o semplicemente rilassarsi sull’erba.

Inclusioni, sistemazione e costi

Il prezzo di £625 a persona comprende l’alloggio per sei notti in una camera doppia con bagno privato, la colazione, il pranzo e la cena giornalieri, tutte le sessioni di yoga pranayama e meditazione, nonché le passeggiate guidate nella Serra do Marão. Inoltre, gli ospiti hanno accesso illimitato alla piscina, al giardino e al lounge della villa. Sono inclusi anche gli eventuali materiali di supporto (tappetini, coperte) e l’assistenza per eventuali trasferimenti dall’aeroporto, disponibili a un costo aggiuntivo su richiesta.

Perché scegliere Amarante e la villa privata

Amarante è una cittadina storica con un centro medievale pittoresco, ma il vero tesoro è la sua campagna circostante, dove le colline ondulate offrono panorami mozzafiato e aria fresca. La villa, completamente ristrutturata, conserva gli elementi tradizionali portoghesi – travi a vista, pietra locale – e al contempo dispone di comfort moderni come aria condizionata, Wi-Fi e una cucina attrezzata. Questa combinazione di intimità e connessione con la natura permette ai partecipanti di sentirsi a casa pur vivendo un’esperienza fuori dal comune.

Le date disponibili sono dal 6 al 11 settembre o dal 13 al 18 settembre 2025. Per ulteriori informazioni o per prenotare il proprio posto, è sufficiente contattare l’organizzatore tramite il sito partner. Un’avventura di sei giorni che promette di rigenerare corpo, mente e spirito, restituendo al viaggiatore quel respiro profondo che spesso si perde nella quotidianità.