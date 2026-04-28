Scoperte sul gene MeCP2 aprono strade alla terapia genica per la sindrome di Rett

La sindrome di Rett è una condizione genetica rara che colpisce prevalentemente il sesso femminile, provocando un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive e motorie. Nella maggior parte dei casi la causa è la perdita di funzione del gene MECP2; malgrado sia rara nei maschi, la malattia può insorgere anche in soggetti di sesso maschile. L’aspettativa di vita varia in base alla gravità del quadro clinico e può estendersi oltre i quarant’anni in alcuni casi, ma la qualità di vita dipende dall’accesso a cure multidisciplinari e a programmi di riabilitazione mirata.

Recentemente un gruppo di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano, in collaborazione con l’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha descritto una funzione fino ad ora poco nota della proteina MeCP2. Questo risultato ha implicazioni concrete per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche, in particolare per le terapie che mirano a correggere il difetto genetico alla radice, ossia la terapia genica. Lo studio suggerisce che il comportamento di MeCP2 varia nel tempo e fra le diverse fasi di maturazione neuronale, aprendo nuovi scenari clinici.

Il meccanismo scoperto e le sue implicazioni

I ricercatori hanno dimostrato che MeCP2 non agisce solo come soppressore, ma può anche promuovere l’attivazione di geni essenziali per la formazione dei neuroni attraverso l’interazione con il complesso SWI/SNF, un sistema di rimodellamento della struttura del DNA. Questo meccanismo è particolarmente attivo nelle fasi iniziali dello sviluppo cerebrale, quando i neuroni si differenziano e stabiliscono circuiti funzionali. Al contrario, nei neuroni maturi l’attività di questo circuito risulta meno rilevante, il che suggerisce che il cervello adulto possa tollerare maggiori variazioni dei livelli di MeCP2 rispetto al cervello in sviluppo.

Perché la scoperta modifica le strategie terapeutiche

Fino a oggi il timore principale nell’adozione di approcci di correzione genetica è stato il rischio associato a un eccesso di MeCP2, ritenuto potenzialmente tanto dannoso quanto la sua carenza. L’evidenza che nei neuroni maturi un aumento dei livelli proteici possa essere meno pericoloso cambia il bilancio rischi-benefici delle terapie geniche, suggerendo maggiore margine di manovra per interventi mirati a ripristinare la funzione del gene MECP2. In termini pratici, questo può tradursi in vettori e dosaggi più efficaci e meno restrittivi rispetto a quanto ritenuto necessario fino a oggi.

Quadro clinico: sintomi e segni da riconoscere

Dal punto di vista clinico, la sindrome di Rett si caratterizza per un periodo iniziale di sviluppo apparente normale, seguito da una fase di regressione che di solito compare tra i sei e i diciotto mesi di vita. I segnali più tipici includono la perdita dell’uso finalizzato delle mani con comparsa di stereotipie manuali ripetitive, la perdita del linguaggio e una rallentata crescita della circonferenza cranica fino alla microcefalia acquisita. La progressione può portare a gravi difficoltà motorie fino alla perdita della deambulazione e a un grado elevato di disabilità intellettiva.

Segni associati e impatto sulla qualità di vita

Oltre ai sintomi principali, le persone con sindrome di Rett possono sviluppare epilessia di esordio precoce, turbe del sonno, disturbi del ritmo cardiaco, apnee respiratorie e problemi gastrointestinali come la stipsi. Alterazioni del sistema neurovegetativo, scoliosi e osteoporosi sono frequenti nei quadri più avanzati. Nonostante le limitazioni, molte pazienti comunicano bisogni ed emozioni attraverso un’intensa espressività oculare, per cui vengono spesso definite «bimbe dagli occhi belli»; questo evidenzia l’importanza di strumenti di comunicazione alternativa e di una presa in carico attenta alle capacità residue.

Diagnosi, follow up e approccio terapeutico

La diagnosi di sindrome di Rett resta principalmente clinica, con conferma possibile tramite analisi di genetica molecolare per anomalie del gene MECP2. L’età media di identificazione è compresa tra i due e i tre anni, anche se in alcuni casi il riconoscimento può avvenire più tardi per un esordio meno evidente. Il primo riferimento sanitario è il neuropsichiatra infantile che coordina esami strumentali, esami genetici e il coinvolgimento di un genetista per il counseling familiare.

Non esiste attualmente una cura risolutiva: il trattamento è sintomatico e preventivo, organizzato in un percorso multidisciplinare che coinvolge neurologia, ortopedia, fisiatria, gastroenterologia e cardiologia. La riabilitazione evolve con la paziente: dall’intervento psicomotorio e logopedico nelle fasi iniziali fino a programmi di fisioterapia, terapia occupazionale e percorsi psicoeducativi. Particolare attenzione viene dedicata alla comunicazione tramite comunicazione alternativa aumentativa e tecnologie per il puntamento oculare, strumenti che valorizzano l’espressività visiva delle pazienti e migliorano la relazione con l’ambiente.

Alla luce delle nuove scoperte sul ruolo di MeCP2 e del suo rapporto con il complesso SWI/SNF, la comunità scientifica guarda con interesse alle possibilità di sviluppare terapie geniche più sicure ed efficaci. Sebbene rimangano sfide tecniche e cliniche importanti, la nuova visione sul comportamento di MeCP2 nelle diverse fasi di vita offre un orizzonte ragionevole per progressi futuri nella cura della sindrome di Rett.