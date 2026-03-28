Un piccolo arbusto dai fiori gialli, noto come maggiociondolo o Cytisus laburnum, è alla base di una svolta nel trattamento del tabagismo: dalla sua corteccia si ottiene la citisina, principio attivo che compone il primo farmaco rimborsato dal servizio sanitario nazionale per aiutare a smettere di fumare. Dopo l’inserimento in Gazzetta Ufficiale il medicinale è reso disponibile ai fumatori italiani e i dati clinici sono stati valutati dai medici dei 110 centri anti fumo riuniti a Roma per un convegno dedicato.

La decisione si inserisce in un quadro di consenso internazionale: la sostanza era già presente nelle linee guida dell’OMS nel 2026 e nel 2026 era inclusa tra le molecole essenziali. Diverse nazioni europee ne fanno già uso routinario. La citisina rappresenta un esempio di come un prodotto di origine vegetale possa essere validato come opzione terapeutica con criteri di efficacia e sicurezza riconosciuti a livello sanitario.

Come agisce la citisina

La citisina esercita la sua azione occupando gli stessi recettori cerebrali a cui si lega la nicotina, riducendo così la sensazione di bisogno e attenuando i sintomi da astinenza come irritabilità, disforia, insonnia e ansia. Agendo come agonista parziale sui recettori nicotinici, la molecola può diminuire l’intensità del craving e contemporaneamente contrastare gli effetti della nicotina qualora si verifichi una ricaduta. Questo duplice meccanismo è alla base del suo impiego clinico mirato alla cessazione del consumo di tabacco.

Meccanismo e benefici clinici

Dal punto di vista farmacologico la citisina è considerata un composto a profilo favorevole: la sua interazione con i recettori riduce i segnali di ricompensa innescati dal fumo, mentre il paziente percepisce meno i sintomi tipici delle prime fasi di sospensione. Il risultato pratico è una maggiore probabilità di interrompere il consumo di sigarette rispetto al solo tentativo senza supporto farmacologico, soprattutto se integrata con consulenza specialistica e programmi di supporto comportamentale.

Modalità di somministrazione e percorso di cura

La somministrazione avviene per via orale secondo uno schema di durata definita: il trattamento standard prevede 25 giorni con una riduzione progressiva della posologia. Secondo le indicazioni cliniche, la completa cessazione del tabacco dovrebbe realizzarsi entro il quinto giorno dall’inizio della terapia, anche se per più della metà dei pazienti può rendersi necessario un secondo ciclo. Per questo motivo è raccomandato l’affiancamento da parte di un centro specializzato, specie per i fumatori con consumo elevato o con storia di recidive.

Supporto clinico e follow up

Il percorso ideale combina la prescrizione medica con il sostegno dei professionisti: medici di medicina generale, pneumologi, oncologi, cardiologi territoriali e gli operatori dei SerD svolgono ruoli complementari. Come sottolineato da esperti del settore, la citisina deve essere offerta all’interno di un programma strutturato che includa monitoraggio, counseling e, se necessario, cicli ripetuti per consolidare l’astinenza.

Impatto sanitario, sociale ed economico

L’introduzione di un farmaco vegetale rimborsato per la cessazione del fumo ha riflessi importanti: in Italia sono circa 12 milioni e mezzo i fumatori e il disturbo da uso di tabacco è collegato a oltre 90.000 morti all’anno. I costi sanitari diretti e indiretti correlati al fumo superano i 26 miliardi di euro l’anno, rendendo la riduzione del consumo un obiettivo prioritario di salute pubblica. L’accesso a terapie efficaci e rimborsate, come la citisina, può facilitare il percorso di chi decide di smettere e alleviare l’onere complessivo per il sistema sanitario.

In conclusione, la disponibilità della citisina come farmaco rimborsato rappresenta un nuovo strumento nelle strategie di lotta al tabagismo: la sua efficacia, combinata a programmi specialistici e alla prescrizione da parte dei professionisti sanitari, offre un’opportunità concreta per ridurre il numero di fumatori e l’impatto clinico ed economico del fumo sul paese.