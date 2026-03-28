Traffico digitale di medicinali: cosa cambia dopo Shield VI

L’operazione Shield VI ha riportato l’attenzione pubblica su un fenomeno in forte espansione: il traffico illegale di farmaci attraverso il web. Le forze dell’ordine hanno sequestrato grandi quantitativi di medicinali contraffatti e sostanze dopanti, ma il quadro è più ampio: oggi vengono messe in circolazione anche versioni taroccate di terapie destinate a patologie croniche e a farmaci salvavita. L’EMA ha più volte segnalato la diffusione di versioni falsificate di prodotti per il diabete di tipo 2 e degli analoghi del recettore GLP-1 promossi in modo aggressivo su social e canali non ufficiali.

La pericolosità di questa dinamica cresce perché non riguarda soltanto prodotti collegati al mondo dello sport o alla sessualità, ma terapie che richiedono un controllo medico continuativo. Il commercio via internet introduce due criticità principali: il primo è il rischio chimico, ovvero la presenza di principi attivi sbagliati, dosaggi inappropriati o impurità tossiche; il secondo è il rischio terapeutico, legato all’assunzione di farmaci senza adeguata supervisione clinica. Di fronte a questi pericoli, diventa cruciale affidarsi a canali ufficiali e a meccanismi di tracciamento certificati.

Il valore della filiera tracciata

In Italia il sistema di distribuzione dei medicinali si basa su una filiera chiusa e tracciabile, pensata per garantire qualità, efficacia e corretta conservazione dei prodotti. Federfarma ha sottolineato che solo acquistando nelle farmacie autorizzate si ha la certezza che ogni confezione sia monitorata dal sito di produzione fino al momento della dispensazione finale, secondo procedure che riducono il rischio di contraffazione. Questo modello è la prima barriera contro il mercato nero digitale: la tracciabilità consente di ricostruire il percorso di un medicinale e di escludere offerte sospette che circolano su piattaforme non regolamentate.

Acquisti online e regole da rispettare

La vendita di farmaci online in Italia è ammessa solo per le farmacie e parafarmacie che espongono il Logo Identificativo Nazionale sul proprio sito, un collegamento che attesta l’autorizzazione ministeriale. L’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione al di fuori di questi canali è illegale e pericoloso: chi compra sui social o su siti non certificati corre il rischio di ricevere prodotti contraffatti o non idonei. Anche per i prodotti SOP e OTC questa regola è fondamentale, perché la sola comodità non può prevalere sulla sicurezza della terapia.

Il farmacista come presidio di sicurezza

La FOFI ricorda che il farmacista rappresenta l’ultimo e più importante presidio prima che un medicinale raggiunga il paziente. Il ruolo del professionista non si esaurisce con la consegna: comprende una funzione di controllo e di educazione sanitaria, volta a intercettare anomalie nelle prescrizioni, riconoscere segnali di contraffazione e spiegare i rischi dell’acquisto fai-da-te sul web. La vigilanza costante del farmacista aiuta anche a orientare il pubblico verso comportamenti più sicuri e a segnalare offerte sospette alle autorità competenti.

Doppia minaccia: chimica e terapeutica

I prodotti falsi possono causare danni in modi diversi: da un lato è concreto il pericolo di trovare principi attivi errati o contaminanti che compromettono la salute; dall’altro lato la somministrazione di farmaci senza controllo medico può ritardare diagnosi o trattamenti appropriati, peggiorando condizioni croniche. In casi estremi, la combinazione di sostanze sconosciute e dosaggi non regolati può portare a reazioni avverse gravi. Informare il paziente significa anche spiegare queste conseguenze con chiarezza e determinazione.

Cooperazione internazionale e responsabilità collettiva

La lotta ai fake drugs richiede una risposta multidisciplinare: autorità regolatorie, industria, forze dell’ordine e professionisti sanitari devono coordinarsi per monitorare le piattaforme digitali, rimuovere siti illegali e rafforzare i meccanismi di controllo. Organizzazioni come EFPIA collaborano con le istituzioni per segnalare e bloccare gli operatori interessati al commercio illecito. Sul piano locale, il farmacista resta l’educatore che può spiegare ai pazienti come un’apparente convenienza economica possa tradursi in gravi rischi per la salute.

In conclusione, la fiducia nel sistema farmaceutico e il rispetto delle regole di distribuzione sono i pilastri della sicurezza terapeutica. Segnalare offerte sospette, acquistare solo su canali autorizzati e consultare il farmacista o il medico prima di assumere un medicinale sono azioni concrete che riducono il rischio legato al mercato nero digitale e proteggono la salute collettiva.