Il prossimo 27 settembre, il Parco del Gelso si trasformerà in un vero palcoscenico per lo sport, ospitando la tanto attesa Festa dello Sport di Bellaria Igea Marina. Dalle 15:00 alle 18:00, cittadini, famiglie e appassionati avranno l’opportunità di avvicinarsi a numerose discipline, incontrare atleti locali e scoprire le realtà associative che animano la città.

L’iniziativa nasce nello stesso anno in cui il Comune ha presentato la candidatura per diventare Comune Europeo dello Sport 2028. L’assessore allo Sport, Francesco Grassi, ha sottolineato che una giornata dedicata al movimento è “un volano di crescita individuale e collettiva”, capace di trasmettere valori quali rispetto, disciplina, lealtà, collaborazione e inclusione di persone fragili o con disabilità.

Il contesto della festa e la candidatura europea

Il gesto di organizzare la Festa dello Sport rappresenta una risposta concreta alla volizione della città di essere riconosciuta a livello europeo. Il manifestarsi di tale impegno si traduce in una programmazione che mira a far conoscere le eccellenze sportive locali, a valorizzarle come strumenti di coesione sociale e a dare visibilità a chi, giorno dopo giorno, contribuisce al dinamismo della comunità. La manifestazione è quindi concepita come un incontro di condivisione e partecipazione, dove ogni cittadino può sperimentare le opportunità offerte a bambini, ragazzi, adulti e famiglie.

Le associazioni e le discipline presenti al Parco del Gelso

Una lista eterogenea di più di venti realtà sportive ha confermato la propria presenza. Tra le protagoniste troviamo l’APD Bellaria Igea Marina 1956 l’ASD Bellaria Basket l’ASD Dinamo Running l’ASD Dinamo Pallavolo l’ASD Centro Olimpia l’ASD Tilt l’ASD Shotokai Karatedo la Kiklos Società Sportiva Dilettantistica aRL e molte altre.

Sport di squadra e corsa

Le discipline più richieste, come il basket e la pallavolo, saranno illustrate da allenatori esperti che proporranno dimostrazioni pratiche. Parallelamente, l’ASD Dinamo Running offrirà percorsi di corsa guidata, adatti a tutti i livelli, per incentivare l’attività aerobica all’aria aperta.

Arti marziali, fitness e sport acquatici

Per chi è più propenso a lavori di autodifesa o a discipline di precisione, saranno disponibili lezioni introduttive di karate con l’ASD Shotokai Karatedo e di judo. Le palestre private Enjoy the Pain A.S.D.IFT – Igea Functional TrainingPrime Fit e Centro Futura presenteranno circuiti di fitness e allenamento funzionale. Gli appassionati di acqua potranno avvicinarsi al nuoto grazie al Circolo Velico Rio Pircio e al Circolo Nautico.

Il Passaporto dello Sport: un percorso ludico per i più piccoli

Uno dei punti forti dell’evento è il Passaporto dello Sport ideato per coinvolgere i bambini in modo interattivo. Al loro arrivo, ogni piccolo riceverà un libretto vitae dove potrà raccogliere timbri o firme per ogni attività provata: basket, corsa, karate, nuoto e così via. Una volta completata la “caccia” sportiva, i partecipanti potranno recarsi al banco dedicato e ricevere un regalo simbolico, premiando così la curiosità e la voglia di sperimentare.

L’intera iniziativa è supportata da istruttori qualificati, che guidano i bambini nella scoperta delle discipline, assicurando sicurezza e divertimento. L’obiettivo è far sì che anche i più timidi possano superare le proprie paure, individuare una passione nascosta e, perché no, avvicinarsi a una pratica sportiva permanente.

Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina creando un’occasione di socializzazione tra famiglie, atleti e volontari. L’assessore Grassi ha ricordato che lo sport è più di una semplice attività fisica: è un volano educativo e sociale capace di creare legami, favorire l’inclusione e trasmettere valori utili nella vita quotidiana. Grazie al contributo di dirigenti, tecnici, istruttori e volontari, la Festa dello Sport rappresenta un tributo alla dedizione silenziosa che alimenta la vitalità sportiva di Bellaria Igea Marina.