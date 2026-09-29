Durante l’adolescenza il corpo e la mente attraversano cambiamenti rapidi: il cervello richiede energia costante, le emozioni sono più intense e le richieste scolastiche crescono. In questo contesto, il modo in cui i giovani si alimentano al mattino può determinare non solo il livello di energia, ma anche la capacità di apprendere, ricordare e gestire lo stress. Ignorare la colazione significa spesso affrontare la scuola affamati, con la concentrazione a pezzi e la tendenza a compensare con snack poco salutari nel pomeriggio.

Colazione e risultati accademici

Uno studio condotto nel 2022 su un campione di studenti norvegesi, inserito nel progetto TIMSS, ha evidenziato che i ragazzi che saltano la colazione hanno una probabilità due volte maggiore di registrare cali significativi in matematica e scienze. La ricerca ha mostrato che la fame durante le ore di lezione spiega circa un terzo delle difficoltà in scienze e più della metà delle perdite di punteggio in matematica, mentre chi consuma una colazione equilibrata ottiene risultati migliori e mostra una memoria più efficace.

Memoria e capacità cognitiva

Secondo una ricerca del 2016, la presenza di nutrienti come i carboidrati complessi e le proteine nella colazione è correlata a una maggiore attività dell’ippocampo, la zona cerebrale responsabile della memoria a lungo termine. I partecipanti che hanno preferito cereali integrali, frutta e latticini hanno registrato tempi di risposta più rapidi nei test di richiamo verbale, suggerendo che una prima colazione bilanciata può potenziare i processi di consolidamento delle informazioni apprese a scuola.

Matematica e scienze

Un’analisi del 2020 ha collegato una dieta ricca di zuccheri e grassi saturi a un peggioramento delle funzioni esecutive, fondamentali per la risoluzione di problemi matematici e la comprensione di concetti scientifici. Gli adolescenti con abitudini alimentari scorrette hanno mostrato livelli più alti di stress ossidativo un fattore che interferisce con la trasmissione sinaptica e riduce la capacità di ragionamento logico. Al contrario, una colazione contenente fibre e vitamine del gruppo B ha favorito una maggiore attenzione sostenuta durante le prove scritte.

Abitudini alimentari e benessere psicofisico degli adolescenti italiani

Il sondaggio nazionale HBSC del 2022, rivolto a ragazzi tra 11 e 15 anni, ha descritto una realtà preoccupante: solo il 54,2 % dichiara di fare colazione regolarmente a scuola, mentre più di un quattordicesimo non consuma né frutta né verdura quotidianamente. Il 23 % dei partecipanti riferisce il consumo settimanale di bevande zuccherate, e quasi il 30 % si merenda con dolci tra due e quattro volte a settimana. Inoltre, il 24,3 % degli undicenni è in sovrappeso o obeso, percentuale che scende appena al 20,9 % tra i quindicenne.

Consumo di frutta e verdura

Le linee guida nutrizionali raccomandano almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, ma i dati HBSC mostrano che solo un terzo dei ragazzi raggiunge almeno una porzione di frutta e un quarto una porzione di verdura quotidianamente. Questo scarso apporto di micronutrienti compromette l’assorbimento di vitamine C e del gruppo B, essenziali per la sintesi del ferro e per il corretto funzionamento del sistema nervoso, incrementando la vulnerabilità a sensazioni di affaticamento e difficoltà di concentrazione.

Snack, bevande zuccherate e distribuzione a scuola

Il consumo frequente di snack ad alto contenuto di zuccheri è associato a livelli più elevati di stress percepito, come evidenziato da una ricerca del 2018. Gli adolescenti che saltano la colazione tendono a consumare più dolci la sera, creando un circolo vizioso di picchi glicemici e cali energetici. Inoltre, le politiche di gestione dei distributori automatici nelle scuole, se orientate verso opzioni salutari come frutta fresca o yogurt, possono ridurre l’esposizione a cibi ad alta densità energetica e favorire scelte più consapevoli.

Interventi scolastici che promuovono la disponibilità di alimenti freschi, educano le famiglie su scelte salutari e incoraggiano l’attività fisica possono ridurre il rischio di obesità e di problemi psicologici, costruendo basi solide per una vita adulta più sana.