Come la semaglutide potrebbe rivoluzionare il trattamento dell’occhio secco senile

L’occhio secco legato all’età è una delle patologie oculari più comuni tra gli anziani. Con l’aumento dell’aspettativa di vita, questa condizione sta diventando sempre più diffusa, rendendo urgente la ricerca di nuove terapie efficaci.

Un recente studio ha portato alla luce un possibile nuovo alleato nella lotta contro questa malattia: la semaglutide un farmaco già ampiamente utilizzato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 e dell’obesità.

La semaglutide e le sue proprietà antinfiammatorie

La semaglutide è un agonista del recettore del GLP-1, noto per i suoi effetti metabolici. Tuttavia, recenti ricerche hanno dimostrato che questo farmaco possiede anche importanti proprietà antinfiammatorieantiossidanti e citoprotettive.

Per valutare il suo potenziale impiego nell’occhio secco legato all’età, i ricercatori hanno condotto uno studio sperimentale su topi anziani di 20 mesi trattati con semaglutide. L’analisi ha riguardato la funzionalità della ghiandola lacrimale, la secrezione lacrimale, la senescenza cellulare, l’infiltrazione infiammatoria e la fibrosi tissutale.

I risultati promettenti dello studio

I risultati ottenuti sono stati particolarmente incoraggianti. La semaglutide ha determinato una riduzione significativa delle lesioni della superficie corneale un miglioramento della secrezione lacrimale e una diminuzione dell’infiammazione e della fibrosi della ghiandola lacrimale.

Grazie al sequenziamento dell’RNA a singola cellula (scRNA-seq), è stato possibile dimostrare un recupero delle cellule acinari, responsabili della produzione della componente acquosa del film lacrimale, associato a una riduzione dell’infiltrazione di macrofagi, linfociti T, linfociti B e monociti.

I meccanismi molecolari coinvolti

L’analisi dei meccanismi molecolari ha rivelato che la semaglutide agisce principalmente attraverso tre vie biologiche:

Riduzione dello stress ossidativo

Regolazione dei processi di autofagia

Riduzione della senescenza cellulare

In particolare, il trattamento con semaglutide ha ridotto significativamente il numero di cellule senescenti acinari, duttali e stromali, accompagnandosi a una diminuzione dell’attività della β-galattosidasi associata alla senescenza (SA-β-gal) e dell’espressione della proteina p21.

Prospettive future e limiti dello studio

Questo studio introduce un concetto innovativo nella gestione dell’occhio secco: intervenire direttamente sui processi biologici dell’invecchiamento della ghiandola lacrimale, piuttosto che limitarsi a sostituire le lacrime o controllare l’infiammazione della superficie oculare.

Sebbene i risultati siano stati ottenuti in modelli animali e richiedano conferme attraverso studi clinici sull’uomo, la semaglutide potrebbe rappresentare in futuro una delle strategie terapeutiche più promettenti per il trattamento dell’occhio secco correlato all’età.

La scoperta apre la strada a un approccio realmente modificante la malattia e non esclusivamente sintomatico, offrendo nuova speranza a milioni di persone affette da questa condizione.